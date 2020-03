Az újpesti önkormányzat intézkedéseit a sajátjának állítja be a helyi Fidesz

Kimerítette a pofátlanságot az újpesti Fidesz, amely úgy döntött, hogy az országot is tömegesen fertőző koronavírus-járványból igyekszik politikai hasznot húzni.

A járványhelyzet miatt a IV. kerületben is életre hívták az Operatív törzset, amelyet március 9-én Déri Tibor alakított meg az alpolgármester, Czigler László vezetésével. Azóta a kerület több olyan intézkedést is hozott, amely a lakosok egészségét biztosítja.

Ennek jegyében elrendelte az önkormányzat, hogy a kerületben élő 70 év felettiek és a hatósági házi karanténban élők segítése érdekében, egy segélyvonalat hoznak létre. Ezen a segélyvonalon az önkormányzat szükség esetén segítséget nyújt az ellátásra szorultaknak élelmiszer beszerzésben, gyógyszer beszerzésben, kisállataik ellátásában és egyéb felmerülő kérdésekben. A segítséget kérni telefonszámon vagy a koronavirus [at] ujpest.hu címen lehet.

A minap egy újpesti lakos hívta fel a figyelmét az újpesti önkormányzatnak, hogy olyan SMS-seket küldenek az idős lakosoknak a kerületben, amely úgy szól:

Az Újpesti Operatív törzs vezetője, Czigler László szerint ez "pofátlanság", mert azt az érzést keltik a gyanútlan választópolgárok számára, mintha az önkormányzat mindenki számára nyújtandó segítsége kizárólag a Fidesz műve lenne. Hozzátette, a városban rengetegen segítenek a bajba jutott embereknek annak érdekében, hogy a szükséges eszközök rendelkezésükre álljanak.

Kiemelte, hogy mindeközben a helyi Fidesz egyik arca, Ozsváth Kálmán folyamatosan azzal vádolja az önkormányzatot, hogy egyáltalán nem segít az idős embereken. Pedig már önkénteseket is toboroz a IV. kerületi városvezetés a teendők minél gyorsabb lebonyolítása érdekében. Ráadásul annyi embert sikerült bevonni a kezdeményezésbe, hogy mindenkihez el tudnak jutni napi rendszerességgel.

"Szomorú vagyok, hogy még egy ilyen helyzetben is csak a saját érdekeikkel foglalkoznak, közben semmilyen együttműködésre nem képesek az újpesti lakosok segítése érdekében."

- tette hozzá a IV. kerületi Operatív törzs vezetője.

Leszögezte, hogy az önkormányzat az összefogás érdekében, az operatív törzs tagjai közé a Fideszből is válogattak be, mert ebben a helyzetben nem számít a párthovatartozás. Már csak ezért is sajnálja ezt a helyzetet, s reméli a jövőben inkább támogatja a városvezetés munkáját a helyi Fidesz, sem mint hátráltatja.