Koronavírusos lett a győri polgármester

Pozitív lett a második koronavírustesztje Győr polgármesterének, aki ezt szerda este közölte az MTI-vel, hozzátéve: tünetei nincsenek és házi karanténba vonul.

Dézsi Csaba András azután végeztette el a két tesztet önköltségen egy magánlaborban, hogy kiderült, a város jegyzőjének, Lipovits Szilárdnak pozitív eredményt mutatott a koronavírustesztje, a jegyzőnek előző hét elején lázzal és felső légúti huruttal kísért tünetei is voltak.

Ez is azt mutatja, hogy a lakosság tesztelésének mellőzése miatt jelentősen több fertőző beteg lehet az országban, mint amiről tudomásunk van.

Győr kormánypárti polgármestere közleményében azt írta, az első teszt, amelyet március 27-én, pénteken végeztek el, negatív lett. A második tesztet kedden készítették el, az eredményt szerda este kapta meg.

Közölte, tünetei továbbra sincsenek, de a szükséges intézkedéseket azonnal megtette: az eredményről tájékoztatta háziorvosát és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályát, valamint az előírásoknak megfelelően házi karanténba vonul.

"A győriek továbbra is számíthatnak rám, hiszen otthonról dolgozom tovább" - írta, hozzátéve: a munka ilyen rendkívüli körülmények között sem állhat meg.

MTI/Krizsán Csaba

Dézsi Csaba András a jachtos prostibotrányba keveredett Borkai Zsoltot váltotta Győr élén. Polgármestersége mellett a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház kardiológus főorvosaként is dolgozik, ami nem csupán a teljesítményt jelentősen rontó álláshalmozás miatt probléma, hanem a törvények sem engedték. De mint a személyre szabott törvénykezés korábbi példáiból már láthattuk, a kormánypártok igényeikre szabták át a törvényt: a március 10-én megszavazott lex Dézsi törvény értelmében továbbra is orvos maradhat, miközben a várost is vezeti.