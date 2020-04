Teljhatalom nélkül is eredményesen küzd a vírus ellen a szlovák kormány

A szlovák egészségügyi minisztérium tanácsadó szerve, az Egészségügyi Politikai Intézet igazgatója szerint Szlovákia azon öt ország közé tartozhat, amelyek a legeredményesebben birkóznak meg a koronavírus-járvánnyal. De mire alapozzák ezt a derűlátást és milyen intézkedést hoztak a válság kezdete óta?

Szlovákiában április 1-jén hivatalosan 400 fertőzöttet tartottak nyilván, akik közül 3-an gyógyultak meg. Két olyan személy hunyt el, akinek pozitív lett a tesztje. Egyikük más betegség következtében távozott az élők sorából, másikuk pedig házi karanténban, miután orvosai hazaengedték a kórházból. Keveset tesztelnek Szlovákiában is, de lakosságarányosan még mindig jobban állnak Magyarországnál.

A február 29-i választások után sajátosan alakult a válságkezelés Szlovákiában. A leköszönő kormánynak kellett megtennie az első lépéseket a válság kibontakozásakor, majd a kormányalakítással egyidőben az új kormánytagoknak fel kellett venniük a fonalat, hogy át tudják venni az ügyek intézését. Megtörtént, hogy a távozó és a kinevezésre váró gazdasági miniszter közösen tartott sajtótájékoztatót. Március 21. óta új kormánya van Szlovákiának, amely alkotmányos többséggel, azaz 3/5-öddel rendelkezik a parlamentben.

A leköszönő szlovák kormány március 12-től bevezette a rendkívüli helyzetet, emellett először egyes kórházakra, majd az egész egészségügyi szektorra veszélyhelyzetet hirdetett, amit később az új kormány kiterjesztett a szociális szektorra. Szlovákiában eddig fel sem merült, hogy ezen felül a kormány olyan felhatalmazást kérjen a parlamenttől, mint Magyarországon, hiszen a szükséges intézkedéseket így is meg tudták hozni.

Hiába csak a fertőzötteknek javallott a maszk, a kormányfő a tényeknek hisz

Az intézkedéseket pedig rendkívül gyorsan hozták már a kezdetekben is. Egy-két nappal mindig Magyarország előtt jártak, így a repterek lezárásában, az iskolák bezárásában is. De nem is ebben volt a legnagyobb különbség a két ország vezetése között a válság kezelésében.

A fertőzöttek számát már a legelejétől települési bontásban teszik közzé, mint szinte minden európai országban, emellett Szlovákiában továbbra is hagyományos sajtótájékoztatókat tartanak, amelyeken a miniszterelnök és az éppen jelen lévő szakmai vezető érdemben igyekeznek válaszolni az újságírói kérdésekre. Míg Magyarországon az operatív törzs sajtótájékoztatóin a katonai egyenruha látványához szoktatták a nézőket, addig Szlovákiában a köztársasági elnök, a távozó és az új kormány tagjai, a média képviselői nyilvános fellépéseiken a maszkviselésre kondicionálták a társadalmat.

A kormányváltás után a legnagyobb belpolitikai viharok is a maszkok, védőeszközök körüli helyzetből kerekedtek. Túldrágított megrendeléseket, üres raktárkészleteket olvastak a távozó kormány fejére, le is váltották az állami tartalékalap elnökét. Az új miniszterelnök, Igor Matovič is odaszúrt elődjének, Peter Pellegrininek, mivel olyan maszkot viselt, amely csak a viselőjét védte.

Matovič újságírói kérdésre elmondta, hogy bár a WHO ajánlása szerint valóban csak a fertőzötteknek javallott a maszk viselése, ő a tényeknek hisz. A tények pedig azt mutatják, hogy azok az országok, amelyeknél elterjedt a maszkviselés, sokkal könnyebben meg tudtak birkózni a koronavírus-járvánnyal, például Dél-Korea, Tajvan, Szingapúr. Hozzátette, mivel hosszú a lappangási idő, illetve sokan tünetmentesen vészelik át a megbetegedést, nem tudhatjuk, fertőzők vagy hordozók vagyunk-e vagy sem.

A maszkok használata kezdetben a tömegközlekedési eszközökön volt kötelező, a boltokban pedig erősen ajánlott. Az új kormány már minden közterületen kötelező tette, viszont enyhített a korábbi szinte teljes boltzáron azzal a kikötéssel, hogy 25 négyzetméterre csak egy vásárló juthat. A lakosság egyetért a szigorú intézkedésekkel, 94%-uk a maszkviselést is helyesli.

Készen állnak a további szigorításra

Matovič további szigorításokat is el tud képzelni, például azt, hogy „lekapcsolják” az országot két-három hétre és legfeljebb 100-150 ezer ember biztosítaná az alapvető állami infrastruktúra működését. Egy ennyire drasztikus lépéshez azonban társadalmi konszenzusra van szükség. Matovič felvetette, hogy az emberek véleményét közvélemény-kutatás formájában kérjék ki, de lehet, hogy eljött az ideje a szlovák nemzeti konzultációnak, amelynek magyarországi formájáról a miniszterelnök korábban pozitívan nyilatkozott.

Mindenesetre a járványgörbét sikerült Szlovákiában ellaposítani. A jelenlegi modell szerint a július közepére várható tetőzés idején mintegy 1000 lélegeztetőgépre lesz szükségük, tehát a most rendelkezésre álló 500 mellé addig kell beszerezniük a hiányzó eszközöket.

Matovič jobboldali populista politikus, aki mindig érzi, merről fúj a szél. A rendkívüli helyzet idejére lemondott a fizetéséről, ezt a gesztust nyilván értékelni fogják választói, még ha ez nyilván anyagilag nem fogja megrendíteni.

A cikk szerzője Cúth Csaba, a bumm.sk főszerkesztője