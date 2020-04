Visszavonja a kormány a polgármesterek jogosítványait csorbító törvényjavaslatot

Továbbra is az eddigiek szerint lesznek gyakorolhatók a polgármesterek jogosítványai veszélyhelyzetben, a kormány eltekint az erre vonatkozó módosítási szándékától - nyilatkozta Gulyás Gergely szerdán az MTI-nek. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt közölte: az elmúlt hetekben éppen az ellenzék részéről érték kritikák azt a gyakorlatot, amely a polgármestereket jogosítja fel arra, hogy veszélyhelyzetben a védekezés érdekében a képviselő-testület jogaival éljenek.

A kedden benyújtott törvényjavaslat ezt a helyzetet kívánta orvosolni Gulyás szerint, csakhogy

"a szabályozás módosításának szándékával a szabályozás eddigi kritikusai ma már láthatóan nem értenek egyet, és a kormány a veszélyhelyzetben a lehető legszélesebb körű, pártpolitikai határokra tekintet nélküli összefogásra törekszik, ezért eltekint ettől a módosítástól, és a polgármesterek jogosítványai a veszélyhelyzetben továbbra is az eddigiek szerint gyakorolhatóak."

tette hozzá a miniszter.

A katasztrófavédelemről szóló törvény szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. A kedden beterjesztett kormányzati törvénymódosítási javaslat azt írta volna elő, hogy ilyen esetben a polgármester, a főpolgármester, illetve a megyei közgyűlési elnök döntéséhez szükséges a megyei, fővárosi védelmi bizottság előzetes jóváhagyása.

Diktatórikus és életveszélyes

"Aggasztó, diktátum, nonszensz, viszlát demokrácia, végiggondolatlan és működésképtelen"

- így értékelték a nagyvárosok illetve a fővárosi kerületek ellenzéki polgármesterei a KDNP-s Semjén Zsolt által benyújtott törvényjavaslatot. A védelmi bizottságok tagjai közt szinte kivétel nélkül megtalálhatók Fidesz-pártkatonák és bukott fideszes polgármesterek.

Mirkóczki Ádám egri polgármester a tervezet visszavonása előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány eddig mindenféle tájékoztatástól és segítségnyújtástól elzárkózott az önkormányzatok irányába, a törvényjavaslattal pedig azt is megakadályoznák, hogy hatékonyan védjék meg a helyieket.



Karácsony Gergely szintén a Facebookon írt arról, hogy a kormány ezzel lényegében elvonja a demokratikusan megválasztott polgármesterek jogköreit, ráadásul jelentős mértékben lassítja döntéshozatalt akkor, amikor a lehető leggyorsabban kellene fontos döntésket hozni, a kormány által irányított bizottságnak ugyanis öt nap állt volna rendelkezésére, hogy jóváhagyják a település-vezetők tervezett intézkedéseit.

A főpolgármester egyébként arra hívta fel a figyelmet, hogy a polgármesterek többsége eddig sem élt vissza hatalmával, akik igen, Komlón, Szekszárdon vagy Nagykanizsán, azok történetesen fideszes polgármesterek voltak.

Polics József, Komló Fideszes polgármestere például a veszélyhelyzetre hivatkozva egyedül fogadta el a város költségvetését, és ugyanígy döntött Szekszárdon, a Fidesz által támogatott Ács Rezső polgármester is. A nagykanizsai Fideszes polgármester is erre a szabályra hivatkozva oldotta fel a maga javára a hónapok óta tartó politikai patthelyzetet. A kanizsai közgyűlés ellenzéki többsége egészen mostanáig meg tudta akadályozni, hogy Balogh László polgármester a Fidesz által támogatott vezetőket nevezzen ki, de most a testület kihagyásával egyedül dönthetett az alpolgármester kinevezéséről, visszahívta a tanácsnokokat, és csökkentette a képviselők tiszteletdíját.