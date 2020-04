Nem várnak a kormányra a vidéki települések irányítói a koronavírus-járvány elleni védekezésben

A kisvárosokban és falvakban kezd általánossá válni az a gyakorlat, hogy önkéntes alapon próbálják lassítani, illetve megállítani a koronavírus-járvány terjedését. Nem várják meg a nehézkes és lassú központi irányítás segítségét, hanem maguk készítik vagy veszik meg a fertőtlenítő szert, valamint a minimális védekezéshez szükséges eszközöket.

Például a Heves megyei Verpeléten önkéntesek viszik el minden otthonba az önkormányzat költségén beszerzett szájmaszkokat.

Egerben fertőtlenítő pontokat állított fel az önkormányzat. Mirkóczki Ádám polgármestere közölte, hogy ezeken a helyszíneken minden önkéntest ellátnak a szükséges védőfelszereléssel, a faházakat naponta kétszer fertőtlenítik. A városban ezen felül ezer darab gyorstesztet kapnak az egri háziorvosok és 1200 darab ötezer forint értékű tartósélelmiszer-csomagot is összeállítottak, amit krízishelyzet esetén a 70 évnél idősebb egri lakosok kaphatnak majd meg szintén a helyi önkéntesek közreműködésével.

Dunaújvárosban egy helyi vállalkozó, Simon Csaba ötlete nyomán több tucat önkéntes dunaújvárosi varrónő napi akár 1500 maszkot készít el, a Maszkvarró Manufaktúra ingyen adja a házi készítésű védőeszközt azoknak, akik jelentkeznek érte.

A semminél bármi jobb

Márpedig jelentkezőkből nincs hiány, hiszen a járvány kitörése óta mindennap lehet hallani, hogy nincs elegendő védőeszköz, s ez azt is jelenti, hogy az emberek nem hiszik el Müller Cecília véleményét az ellátásról.

A tisztifőorvos szerint ha nem vagyunk betegek, a maszk viselése még káros is lehet.

Bár a házi készítésű maszkok nem tökéletesek, de a készítők és a Magyar Orvosi Kamara is úgy véli, a semminél bármi jobb.

A távoktatás is a védekezés része

Tapasztalva a digitális-online oktatás gondjait, több településen a helyi önkormányzat segített a távoktatáshoz szükséges hiányzó eszközök beszerzésében, míg Szombathelyen például a helyi tévé műsoridejét ajánlották fel a távoktatás számára.

Hasonló kezdeményezéseket most országszerte tapasztalhatunk. Vannak falvak, ahol ez nem is mehetne másképpen, és az ott élők nemcsak az egészségügyi megelőző intézkedésekben segítenek egymásnak, hanem egyéb szociális problémák megoldásában is.

Az is komoly probléma, hogy nem kapnak megfelelő tájékoztatást a karanténszámokról és a pozitív esetekről a polgármesterek.

A vidéki kisvárosokban, a falvakban még arányaiban is lényegesen kevesebb a fertőzöttek száma. A települések vezetői az Azonnali.hu összegzése alapján azonban sokszor csak késve, a hatósági karantén elrendelése után több nappal kapják meg a határozatokat. A késlekedés viszont a védekezést nehezíti. Legalább ennyire hiányolják továbbá a pontos tájékoztatást a fertőzés terjedéséről, a lakóhely szerinti megbetegedések számáról, de arról is, hogy hivatalosan hányan gyógyultak meg.

A polgármesterek azonban mindentől függetlenül továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy