A Jobbik a digitális oktatásra átállás hiányosságainak okait firtatja Káslernél

„Czunyiné Bertalan Judit köznevelési államtitkár 2016 januárjában belebukott a pedagógusok tiltakozásaiba, aztán szinte azonnal, 2016. február 15-én kinevezték a digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztosnak. Czunyinénak ezt a pozícióját 2018. február 15-én Orbán Viktor változatlan feladatkörrel megerősítette, bár a www.kormany.hu portálon a kormánybiztosoknál nincs feltüntetve a neve” – hívja fel a figyelmet közleményében Csányi Tamás, a Jobbik oktatáspolitikusa, aki emlékeztet, a kormánybiztos a digitális tanítási és tanulási környezet koncepciójának kidolgozásával, az oktatási rendszer digitális tananyagai előállításának koordinációjával, valamint a digitális tanítási és tanulási módszer bevezetésével lett megbízva. A jobbikos honatya rámutatott: 2016 júniusában készült egy csaknem 160 oldalas szakmai anyag Magyarország digitális oktatási stratégiája címmel, amely az oktatás minden szegmensére kitérve végzi el a helyzetelemzést, fogalmaz meg célokat és tesz ajánlásokat az ágazat szereplői számára.

A tanárok, a diákok és a szülők harmadik hete küzdenek a digitális tanrend kihívásaival, és ebben

szinte semmilyen kormányzati segítséget nem kapnak

– véli Csányi Tamás. Szerinte az, hogy ez a rendszer a március 13-i bejelentés után március 16-án föl tudott állni, csak és kizárólag a pedagógusok érdeme! Tisztelet nekik ezért is!

Csányi véleménye szerint

az Orbán-kormány tíz éve alatt az oktatásban sem készült fel a kor kihívásaira. A rendszerbe számolatlanul folyt a pénz, legtöbbször a haveri cégeket zsírozva, vagy máig tisztázatlan módon felhasználva.

Utóbbira jó példa Boldog István ügye is – hívja fel a figyelmet a korrupciós botrányba keveredett fideszes képviselő esetére az ellenzéki politikus.

Az ellenzéki képviselő pártja nevében fölszólítja Kásler Miklós minisztert, tájékoztassa közvéleményt: ilyen tárgyi és személyi feltételek mellett a köznevelésben miért nem lett előkészítve a digitális oktatásra való zökkenőmentes átállás? Tájékoztassa nyilvánosságot arról is, hogy a kormányzat milyen szerepet vállalt az intézmények munkavégzésének segítésében 2020. március 16-a óta? Kérjük arra is az Orbán-kormányt – folytatja Csányi –, hogy fontolja meg a NAT szeptemberi bevezetését, hiszen célszerű lenne a mostani távoktatás tapasztalatait is beépíteni az átfogó modernizálásba!