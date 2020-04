Operatív törzs: a krónikus betegségben szenvedő gyermekek és fiatalok is veszélyeztetve vannak

Csütörtök délelőtt újabb sajtótájékoztatót tartott az operatív törzs. Egyébként érdekes megnézni, hogy mi az, amit önszántából kíván közölni a védekezésért felelős szerv a nyilvánossággal, és mi az, amit csak kérdések után árul el (már amennyiben).

Müller Cecília országos tisztifőorvos például elismételte a ma már közölt adatokat (585 regisztrált fertőzés, 21 elhunyt – akik esetében „valamilyen alapbetegségre rakodott rá a vírus” -, és 42 gyógyult beteg), majd elmondta továbbra is kutatják a kontaktokat. Aztán a következő gondolatmenete az volt, hogy nem tudják követni a kontaktokat, egyértelműen növekszik a betegség, minden megyében, minden településen jelen van, nem is mindig igazolható a fertőzés útja, és ez nem mindig teszi lehetővé a feltérképezést.

Minden lehetséges eszközzel akadályozni kell a terjedést: az emberek ne találkozzanak egymással, vagy csak minimális szinten, és akkor is tartsák be a távolságot, és akkor menjenek el otthonról, ha feltétlenül szükséges – javasolta. Majd arról értekezett, hogyan használjuk a gépjárművünket, mert kocsival kellene munkába menni. Például, az utasok legyenek egészségesek (csak, hát a tünetmentes is fertőz… - a szerk.), üljenek hátra, fertőtlenítsék a felületeket, ha kiszálltak, mossanak kezet. De még arról is beszélt, hogy a kerékpár most sokkal egészségesebb és praktikusabb. Ha tömegközlekedünk, akkor viszont ne várakozzunk hosszan a járatra. Ja, és a számítógép használata után is mossunk kezet.

És, ennyi. Ennyi volt, amit el akart mondani az országos tisztifőorvos.

Lakatos Tibor ezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője ehhez hozzátette, hogy az elmúlt 24 órában:

elérte a10.668-os számot az érvényben lévő hatósági karanténban élők száma. Őket 78.418 alkalommal ellenőrizték, 418 esetben állapítottak meg szabálytalanságot, ebből lett 36 figyelmeztetés, 211 helyszíni bírság, és 341 feljelentés.

Az üzletek korlátozása kapcsán 39 figyelmeztetést, 25 helyszíni bírságot, és 61 szabálysértési eljárást indítványoztak.

A kijárási korlátozások be nem tartása miatt 1187 figyelmeztetés, 76 helyszíni bírság, 162 feljelentés történt. Kiemelte, hogy a fiatalok egyes csoportjai gyülekeznek a köztereken, ezeket az eseteket célszerű minimalizálni.

Súlyosabb esetek is történtek: 32 esetben rémhírterjesztés, 22 esetben közveszéllyel fenyegetés, 29 esetben csalás miatt intézkedtek a rendőrök. (A rémhírterjesztésre rákérdeztünk írásban, ha válaszolnak, közöljük – a szerk.)

A határhelyzet nyugodt, Röszkén és Csanádpalotán van kisebb, de megszokott várakozás. Emellett Szlovénia és Magyarország között újabb határokat nyitottak, hogy a határ túlsó oldalán dolgozók eljussanak a munkahelyükhöz.

Ezután érkeztek a kérdések, és ne higgyük, hogy csak a kormánykritikus sajtó maradt válaszok nélkül.

A Magyar Nemzet például arra volt kíváncsi, mi alapján döntik el, hogy melyik beteg kaphatja meg az egyébként szükséges terápiás eljárást. Müller Cecília válasza: ez egy orvosszakmai kérdés, és a klinikus dönt.

Egy másik kérdésre válaszolva Lakatos Tibor elmondta, eddig is volt hazai gyártású védőeszköz, a rabok által készített szájmaszk. A BVOP nemsokára mosható maszkokat is gyárt majd. Amúgy pedig, az eszközök elosztása a szükségletek szerint történik – közölte egy másik kérdésre.

Müller Cecília nem kegyelmezett a pestisracok.hu-nak sem. A kormánypárti portál arra volt kíváncsi, hogy a koronavírus okozta betegségből felépülők számára milyen terápiára van szükség. A válasz: ez a koronavírus kézikönyvben benne van.

Több kérdés is érkezett a tesztekkel kapcsolatban. A HírTV kérdésére például azt mondta, hogy az akkreditált, WHO-protokollnak megfelelő eredményhez kell egy megerősítő laboratóriumi teszt is.

Lakatos Péter megerősítette, a BVOP időben intézkedett, korlátozták a rabok mozgását, így nem történt fertőzés a büntetés-végrehajtási intézetekben.

Bizonyos szinten szabályozhatók az árak, de a világpiacon is felmentek az árak, nem a patikák akarnak nyerészkedni – vélekedett a hatósági árakról az ezredes.

Kiderült az is, hogy azok az igazolt koronavírus-betegek, akik már nem produkálnak klinikai tüneteket, nem szorulnak kezelésre, otthonukba távozhatnak. De a 14 napos lappangási idő egy sérülékeny időszak, ezért van szükség önmegfigyelésre. Általában egy harmadik tesztvizsgálat bizonyítja a gyógyulást – kevert egy kicsit a számokon Müller Cecília.

A tiszti főorvos kérdésre válaszolva mondta el azt is, hogy az asztmások és az allergiások is többletkockázattal bíró csoportba tartoznak, ezek is krónikus betegségek.

„Az utcai maszk viselése egy saját választás tulajdonképpen, hogyha valaki beteg, akkor maradjon otthon, ez a legfőbb dolog, amit megtehet. Hiszen akkor nem fertőzi meg az egészséges társait”

– magyarázta Müller Cecília, miért nem lesz kötelező a maszk viselése, hozzátéve, hogy ha valaki hordja, akkor vigyázzon, a nem megfelelő használat fertőzési kockázatot jelent.

A Békés Megyei Hírlap kérdésére Lakatos Tibor leszögezte, már zajlanak a kétoldalú tárgyalások, hogy a Romániából érkező mezőgazdasági idénymunkások beléphessenek hazánkba.

Az RTL Klub felidézte, sok esetben csak a második teszt mutatta ki a fertőzést (például Kapás Boglárkánál is – a szerk.), és arra volt kíváncsi, hogy az első teszt hány százalékos hatékonysággal mér. Müller Cecília erre a kérdésre ugyan nem válaszolt, de azt elmondta, hogy az államilag akkreditált laborokban, ahol a vírus örökítőanyagát keresik, és általában két vizsgálat elegendő.

Az operatív törzs egyes területeken kezdeményezhet eltérő intézkedéseket, igazodva a járvány helyzetéhez, de ez nem jelenthet sehol a jelenlegi szinthez képest enyhítéseket, csak is esetleges szigorításokat.

A 444 azt vetette fel, hogy az igazolt koronavírus betegekkel nemcsak az elkülönített osztályokon találkoznak egészségügyi dolgozók, hanem például az alapellátásban is, nekik jár-e teljes egyéni védőfelszerelés. Müller Cecília szerint ez attól függ, hogy ki milyen beavatkozást végez. Amúgy épp ma közölték a kórházak, hogy egyheti tartalékjuk van. A kórházparancsnokok sem jelentettek olyan komoly hiányosságot, amely veszélyeztetné az ellátást – tette hozzá Lakatos Tibor.

Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy csak úgy mint a 41 éves, magas vérnyomással szenvedő áldozat esetében, az összes krónikus megbetegedés kockázatos. Életkortól függetlenül, lehet fiatal és gyermek is, ha olyan állapotban van, amikor az immunrendszer védekezőképessége csökken, például anyagcsere-, cukor-, szív-, légzőszervi, és vesebetegségek esetében.

Jó hír továbbá, hogy a szúnyogok és a rovarok nem terjesztik a kort, és aki házikaranténban szenved balesetet, azt is elviszi a mentő – tudtuk meg Müller Cecíliától.