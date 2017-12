Karácsonyi napló – Percről-percre december 24-én

Ha nem lennék ügyeletes, akkor minden bizonnyal most éppen könyvet olvasnék. Normál esetben karácsonykor nem csörög a telefonom, rá se nézek a közösségi oldalakra, és úgy általában nagy ívbe kerülöm az internetet. Marad a pihenés és az olvasás.

Tavaly az ünnepek alatt olvastam ki Jászberényi Sándor – A lélek legszebb éjszakája című novellás kötetét. Az elmúlt évek egyik legjobb olvasmánya számomra. Képtelen voltam letenni, beszippantott a Közel-Kelet, három nap alatt olvastam ki, és azóta is várom, hogy Jászberényi még több novelláját elolvashassam. Ha valaki nem ismerné, akkor ő egyébként újságíró, haditudósító. Rengeteget utazik, így van miből merítenie. A 24.hu-ra szokott írni, de mintha nemrégiben a zoom.hu-n is láttam volna egy cikkét. Nekem egy másik könyve is megvan: a Budapest-Kairó – Egy haditudósító naplója. Jászberényi ebben Mubarak egyiptomi elnök bukásáról és a Tahrír téren szerzett élményeiről írt. Nekem tanulságos háttérként szolgált az egyiptomi eseményekhez.

Hat éve jelentette meg a Delta Vision a MesterMűvek sorozat kertében Jack London – Kóbor csillag című kötetét. Klasszikus fantasy-regény. Egy ártatlanul elítélt rabról szól, aki a kényszerzubbonyba fűzve „visszautazik” korábbi életeihez. Lebilincselő és elgondolkodtató olvasmány.

Új szerzeményem Winston Churchill Ifjúságom című önéletrajzi kötete. Őt nem kell bemutatni, többnyire mindenki Adolf Hitler nagy ellenfeleként ismeri a II. világháborúból. Legendák szólnak a Sztálinnal való italozásairól, és bár füstölt, mint egy gyárkéményt, így is 91 évet élt. Könyvében élete első 30 évéről mesél. Még nem értem a végére, de eddig nem okozott csalódást. Történelemrajongóknak kötelező.