Taroltak a magyar szószok - Magyarország chilinagyhatalom lett

Korábban az Alfahíren is bemutattuk Diczkó Lászlót, aki a Spirit of Attila nevű chiliszószával 2015-ben nyerte meg a The World Hot Sauce Awards nevű versenyt.

Az idei kiíráson ismét remekül szerepelt Chili Hungaria manufaktúra:

- Édes-csípés szószuk a Hot/Asian style kategóriában világbajnok lett,

- Aranyszarvas szószuk Hot/Mild kategóriában világbajnok lett,

- Kabai Tüzes Mennykő szószuk Hot/Medium kategóriában II. helyezést ért el,

- Alabárdos szószuk Hot/Pepper blend kategóriában II. helyezést ért el,

- az Édes-csípés szószunk elnyerte a „Best Hot Sauce In The World” különdíjat.

Várakozáson felül teljesített a többi magyar induló is: a Hot Sauce Division - X-Hot kategóriában a nagymarosi GaBko Chili Hot Pepper Sauce Red terméke második lett, Hot Sauce Division - Pepper Blend kategóriában a Chilion Chilion Jolokia 4x terméke lett a világbajnok, Hot Sauce Division - Fruit kategóriában pedig a Sárréti Chilifarm Stroke-berry "Leteper" nevű terméke.

BBQ Sauce Division - Alcohol - infused kategóriában a dobogó mindhárom fokán magyar cég áll:

3. Sárréti Chilifarm - TRA BBQ

2. Kígyóscsili - Smoky BBQ Sauce

1. GaBko Chili - BBQ with Whiskey & Honey

BBQ Sauce Division - Chipotle kategóriában a Kígyóscsili Chipotle szósza, Hot Sauce Division - Ultra Hot kategóriában pedig a felvidéki magyarok által vitt Burning Angel Chili Mr. T nevű szósza lett a világbajnok.