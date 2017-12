Erős és büszke: 1,8 millió forintos a csúcsjutalom év végén

Több mint 337 millió forintnyi jutalomkeretet oszthatott szét az év végén a Főpolgármesteri Hivatal a saját köztisztviselői között – válaszolta a Magyar Nemzet közérdekűadat-igénylésére Sárádi Kálmánné. A lap cikke szerint Budapest főjegyzője maga 1,8 millió forinttal vezeti a jutalmazottak csaknem 670 fős listáját, amelyről a politikusok az idén is hiányoznak.

A vezető beosztású dolgozók 600 ezer forint és a már említett 1,8 millió forint közötti összeggel lephették meg családjukat 2017 karácsonyán, az önkormányzati tanácsadók és főtanácsadók „sávja” 350 ezer és 1,6 millió közé esett, míg az egyszerű köztisztviselők úgynevezett pulykapénze 100 ezertől 900 ezer forintig terjedhetett.

Mint kiderült: a főpolgármester és a helyettesei nem részesültek jutalomban.

A 2017-es városházi jutalomlistán az élbolyban szerepel még 1,6 millió forinttal Bárdonné Benda Mónika aljegyző, Nagyné Varga Melinda, a Főpolgármesteri Hivatal kulturális, turisztikai, sport-, köznevelési és szociálpolitikai főosztályának a vezetője és Szegvári Péter főtanácsadó.

A városházán dolgozó ismertebb nevek közül az év végén ugyancsak pluszpénzt vihetett haza Schmidt Gábor, a Népszabadság egykori újságírója, aki hét éve a főváros hivatalos honlapjának, a Budapest.hu-nak a főszerkesztője.

Danada Judit, a Vasas SC örökös tagja, a klub röplabdacsapatának egykori sikeres játékosa, aki most a fővárosi sportosztályt vezeti, 750 ezer forintot kapott. Fillérre pontosan ugyanekkora összeget vihetett haza Nagy József Levente jogász, aki a főváros számára többszörösen is kudarccal végződő oszlopperben képviselte eleinte az önkormányzatot sikertelenül, amiért végül le is cserélték.

Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (Veke) elnöke főtanácsadóként 400 ezret vihetett haza.

Szintén volt politikus Zsolnai József, aki az előző ciklusban még fideszes fővárosi képviselő volt, ma pedig az üzemeltetési főosztályt vezeti, ő egymilliós jutalommal zárja 2017-et - írja a lap.