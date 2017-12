Orbán személyeskedő támadásai mutatják: a Fidesz tart a Jobbiktól

A politikus szerint bár a tavaszi ülésszak rövid lesz, akad néhány olyan ügy, "amely még nem lett ellőve".

"Az egyik egy olyan vizsgálóbizottság, amely a Fidesz kampányköltéseit ellenőrizné a 2010-es választásoktól, ám mivel ennek a testületnek a megalakulását a kormánypárt ellehetetlenítette, ezért csonka bizottságként szeretnénk működtetni. Feketén-fehéren be fogjuk mutatni, hogy a Jobbik kampánykiadásai jóval magasabbak voltak a Fideszénél. Azt is be szeretnénk bizonyítani, hogy számos erősen bűncselekménygyanús eset történt a Fidesz pártfinanszírozásánál" - nyilatkozta Volner.

A Jobbik frakcióvezetője leszögezte: a Fidesszel ellentétben a Jobbiknak nincs takargatnivalója, minden egyes kampánykiadásukkal, amikor a kampány lezárult, elszámoltak, és nyilvánosságra hozták az adatokat. Az ÁSZ most folyamatosan törvénysértő módon, jogi és szakmai szempontokat felrúgva járt el a Jobbikkal szemben.

Volner elárulta: jól halad a Jobbik gyűjtése, óriási köszönet illeti a magyar társadalmat, mert a rendszerváltás óta először pártpolitikai meggyőződésen, ideológiai különbségeken tudtak felülemelkedni az emberek, hogy közösen meneteljenek a Jobbikkal azért: meg lehessen állítani Orbán Viktort egy diktatórikus rendszer kiépítésében.

A politikus határozottan kizárta, hogy a kampányfinisben együttműködjenek az MSZP-vel, a DK-val vagy más 20. századi párttal.