A Fidesz frakcióvezetője szerint minden határon túlment a Jobbik, mikor plakátokra írta, hogy a kormány lop

A beszélgetés során kiderült, Gulyás szerint teljesen mindegy, hogy a Fidesznek van-e választási programja, mert azt úgyis csak a választók 1%-a olvasná el, ráadásul már 2010 óta kormányoznak, és mindenki látja, milyen eredményeket ért el az ország.

Nem maradt el a forró ősz, csak átkerültek a hadállások

Gulyás szerint a korábban a kormánypárt által belebegtetett "forró ősz" - fideszes politikusok azzal riogattak, hogy az ellenzék erőszakos utcai akciókkal próbálkozik majd - végül is nem maradt el, mert az Európai Parlamentben határozatot fogadtak el Magyarországgal szemben. A politikus elmondta: "nem tudja, hogy a hazai ellenzéki erők vélelmezett gyengesége miatt, vagy más okból, de mintha bizonyos hadállások az egyes európai intézményekbe kerültek volna át."

Ez felháborító!

Szóba kerültek a Jobbik plakátjai is: Gulyás szerint európai országokban nem tesznek ki olyan plakátot, hogy a kormányzati szereplők lopnak, a Jobbik ezzel minden határon túlment. Az ÁSZ gigabüntetéséről, mely akár el is lehetetlenítheti a Jobbik indulását a választáson, kiderült: nem is a Fidesz akarta.

Gulyás legalábbis azt mondta, a Fidesz érdekeivel ellentétes, ami történt, különösen az időzítés. Szerinte az ellenzéki párt megállapodása a színlelt szerződés iskolapéldája. Azzal kapcsolatban, hogy a Fidesznek volt-e hasonló szerződése, Gulyás Gergely azt mondta, hogy 2014-ben változott a párttörvény, korábban lehetett ilyet csinálni, úgyhogy az nem számít.