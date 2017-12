"Az esztelen gyűlöletkeltéssel a teljes közéletet megmérgezik"

Az MTI-n megjelent, a magyar valóságtól megcsömörlött, keserű hangvételű közlemény Balog Zoltán emberi erőforrások miniszternek keményen nekimegy, de a kormány propagandáját és az ország vezetését is erős kritikával illeti.

"Egyetlen emberre, egy lelkészi hivatásra méltatlan, felelős miniszteri tevékenységre teljesen alkalmatlan, de elvtelen kiszolgálóként megbízható (adott esetben a bűnbak szerepére is kiválóan alkalmas) apparatcsikra terhelték a kormányzat legfontosabb ágait: az egészségügyet, az oktatást, a kultúrát, a család- és ifjúságvédelmet, a szociális ügyeket, a sportot, no meg egymással ötletszerűen összetákolva még az egyházi, kisebbségi és civil kapcsolatok ügyeit is."