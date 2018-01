Bréking: rekordot döntött a Fidesz: 7 mondatban 14-szer írták le, hogy "család"

Kanász-Nagy Máté, az ökopárt szóvivője szerdai sajtótájékoztatóján igazságosabb, többkulcsos adórendszert szorgalmazott, amely szerinte lényegesen több pénzt hagyna a kereső családok 90%-nak.

A "családok" emlegetésével azonban megnyomhatott egy gombot a kormánypárt bullshit-automatáján, amely a válaszul kiadott közleményben láncát tépve, megvadulva ontani kezdte magából a kifejezést.

A "család" szó

A Fidesz címmel együtt 7 mondatból álló kommünikéjében összesen 14-szer szerepel valamilyen formában.

Van olyan mondat, amelyben négyszer is.

Ímhol a bámulatos rekord:

Az LMP sorra leszavazta a családokat segítő intézkedéseket - Reagálás Kanász-Nagy Máté (LMP) nyilatkozatára

Az az LMP beszél a magyar családokról, amely Gyurcsánnyal és a szocialistákkal együtt sorra leszavazta a kormány családokat segítő intézkedéseit. Az LMP az elmúlt években nem szavazta meg a családokat segítő adócsökkentéseket és más intézkedéseket sem, most is nyíltan a családi adórendszer eltörlése és az adóemelés mellett kampányol. A családokat akkor fenyegeti veszély, ha a 2018-as választáson az a családellenes ellenzék kerülne hatalomra, amely korábban is adóemelésekkel és megszorításokkal sújtotta a családokat. A Fidesz ezzel szemben azon dolgozik, hogy több pénz maradjon a családoknál. A magyar családok terheit folyamatosan csökkentjük, nyolcadik éve biztosítjuk a családi adórendszert és Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadóját, januártól tovább emeltük a két gyermekesek családi adókedvezményét, minden eddiginél több gyermeknek biztosítjuk az ingyenes étkezést és ingyenes tankönyvellátást, és minden eddiginél több pénzzel támogatjuk a családok otthonteremtését. Elutasítjuk és a magyar családok biztonságára és jövőjére nézve veszélyesnek tartjuk azt a migránspárti politikát, amelyet az ellenzék - köztük az LMP is - képvisel.

A jelenlegi hatalom "családbarát" politikájáról és adórendszeréről talán elég annyit mondani, amit Inotai András közgazdász professzor nyilatkozott tegnap. Az MTA Világgazdasági kutatóintézetének volt igazgatója szerint az egykulcsos adózás "brutálisan antiszociális", a kormány pedig azt üzeni intézkedéseivel, hogy

"pusztuljon el négymillió magyar, és elleszünk mi hatmillióan is. Ez több mint felelőtlenség, ez a színtiszta nemzetgyilkosság."