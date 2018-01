Ez lenne az Orbán-rendszer, ha alkoholos ital volna

Az ikszet pedig nyilván oda fogom húzni, ahova akarom, mert a választás titkos, senki nem áll majd mögöttem, pisztollyal vagy vasvillával a hátmaban, hogy

"No, no, no! Nem azt, a másikat kell választani, különben SOROSGYÖRGY!"

Ha ezeket a szikár tényeket nézzük, akkor a polgári miliőre ráerősítve akár hátra is dőlhetnék egy kényelmes fotelben, hogy szép kehelyből elkortyolgassak egy kis minőségi konyakot.

Kár, hogy nem nézhetem csak a szikár tényeket, így

ami ehhez a rendszerhez italként illik, az minőségi konyak helyett sokkal inkább a gigát elszorító, brandy aromával készült szeszesital.

És nem fotelben kortyingatva, hanem a kis ampullából húzóra fogyasztva, a kisbolt udvarán, kitárgyalva, hogy

Eleve furcsa, és talán jelzésértékű, hogy a rendszer szót használtam. Mert ez jött az ujjaimra: rendszer. Ugyanis vérmérséklettől, történelmi tapasztalattól, értékrendtől függően azon el lehet gondolkodni, hogy ami most van, az demokrácia, diktatúra, vagy egy ezek nászából született öszvérszerű valami, de az biztos, hogy Orbán Viktor rendszert épített.

Mert ahhoz, hogy Orbán Viktor a 2002-es bukás okozta sokkot elkerülje (tervei szerint örökre), nem volt elég megpróbálni úgy kormányzozni, hogy az a Fidesz-KDNP-re való voksolásra ösztönözze az embereket, helyette a kétharmados többségével nem élve, hanem visszaélve elkezdte kiépíteni és bebetonozni a rendszerét.

Persze, cinikusan mindenre azt mondták, hogy "de hát mi az emberektől erre kaptunk felhatalmazást".

Az emberek azért adtak kétharmados felhatalmazást, hogy amit a szoci kormányok "elkúrtak", (hogy egy autentikus idézettel jöjjek) azt ők a nemzet boldogulására helyre hozzák.

A boldogulás meg is történt, csak éppen sokkal inkább a saját maguk (rokonok, barátok, lakóparki szomszédok) boldogulása lebegett a szemük előtt, amihez azonban rendszert kellett építeni.

Egy olyan rendszert, ami iskolapéldáját adja annak a megállapításnak, hogy a jog és az igazságosság mennyire nem szükségszerű, hogy párban járjon egymással.

Így aztán olyan arcátlanul alakították át a választási rendszert, amitől már csak egy lépés lenne egy olyan törvény, amely kimondja,

Mindezt persze arra hivatkozással, hogy "a választóktól erre kaptunk felhatalmazást."

A törvényesség és az erkölcsösség ugyancsak élesen kettévált, amikor az Országos Bírósági Hivatal élére Handó Tünde személyében egy prominens Fidesz-politikus feleségét nevezték ki.

Ugyanez a helyzet az ügyészséggel, aminek élén a volt Fidesz-politikus Polt Péter trónol, és ugyancsak megbízható, jó elv- és (korábbi) párttárs vezeti az Állami Számvevőszéket. Látjuk, milyen "profizmussal" és "függetlenül".

Az Orbán-rendszer tehát kiépült, de hogy az fent is tudjon maradni, ahhoz be kellett kebelezni a médiát is. Közpénzen milliárdossá hízlalt oligarchái segítségével már ezen is túl vannak.