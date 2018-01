Egy máltai offshore cégnél köthet ki újabb kétmilliárd forintunk

Az uniós közbeszerzési értesítő mai számában kihirdetett eredmény szerint az egykori zánkai úttörőváros, valamint a fonyódligeti Erzsébet-tábor felújításához kapcsolódó generál tervezői, komplex beruházás-lebonyolítói és BREEAM tanácsadói feladatokkal a DVM Design Kft.-t bízzák meg, melynek díja 2 milliárd 140 millió forint.

De ki is ez a DVM Design Kft.? A cégről korábban a HVG írt részletesen, ugyanis az MNB Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány megbízásából ők voltak a műszaki ellenőrei a budai Várban levő Úri utcai ingatlan, valamint a Csónak utcai Ybl-villa felújításának. A vállalkozásnak testvércége az Eiffel Palace Kft., melynek nyeresége egy olyan ciprusi céghez folyt, mely mögött a máltai MV Development Ltd. áll. Az MV Development Ltd. 10 százalékban tulajdonos a DVM Design Kft.-ben is, és – ahogy a HVG rámutatott – az MV Development tulajdonosa 75 százalékban Kovács Attila, 25 százalékban pedig Czár Balázs, akik a DVM Designak is közvetlenül tulajdonosai 52,2, illetve 17,4 százalékban.

A DVM Design korábban nem ért el kimagasló profitot, 2015-ig 4-500 milliós forgalom mellett pár tízmilliós, de 2015-ben is csak 130 milliós adózás előtti eredményt könyvelhettek el. 2016-ban azonban adóhatósághoz bejelentett részesedés értékesítéséből (vagyis a Horizon-Efpartners Kft.-ben birtokolt üzletrész eladásából – e cég jelenleg egy hamburgi befektetési alapkezelő tulajdonában áll, de korábban Kovács és Czár érdekeltségei, valamint egy Sint Vincent-i offshore cég birtokolta) hirtelen 3,1 milliárdos árfolyamnyereséget realizáltak, amit – egy 2014-es jogszabályváltozásnak köszönhetően – adóalap-csökkentő tételként teljes egészében el is számolhattak, így a DVM Design-nál 3 milliárd 266 millió forintos adózott eredményt realizálhattak.

Amiből bőven futotta osztalékfizetésre. A cég 2017. február 21-i határozata szerint 3 milliárd 222 millió forint osztalékot fizettek, melynek több mint fele (!), 1 milliárd 702 millió forint a máltai offshore cég bankszámláján kötött ki – annak ellenére, hogy az MV Development csak 10 százalékban tulajdonosa a DVM Designnak.

Emlékezetes, a Fidesz ellenzékben még erősen (és okkal) támadta az offshore előnyeit kihasználó MSZP-s politikusokat, Orbán Viktor 2010-ben egyenesen azt ígérte, véget vetnek az offshore lovagok korának. Ennek ellenére most is egy olyan cégnek fognak közpénzmilliárdokat fizetni, mely a nyereségét nem Magyarországon hasznosítja, hanem átláthatatlan módon külföldre talicskázza.