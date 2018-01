Rákosiék államosították, a község most részt kér a hajdani pártüdülőből

Utat, közparkot, parti sávot szeretne magának Balatonvilágos a hajdani pártüdülő területéből. A Club Aligát 2007-ben értékesítette az állam az izraeli hátterű Pro-Mot Hungária Kft. részére az akkori sajtóinformációk szerint 5,5 milliárd forintért. A közel ötven hektáros, másfél kilométeres vízparttal rendelkező ingatlan egy részét tulajdonba, más részét 49 évre kezelésbe kapta a szállodakomplexumot és egyéb lakó-, valamint üdülőingatlanokat tervező cég.

Az elmúlt tíz évben azonban egyetlen kapavágás sem történt (pedig az 1400 lelkes Somogy megyei település képviselő-testülete a falu rendezési tervét is a befektetők igényeihez igazította), a szocreál épületek állaga egyre romlik, s bár egyes ingatlanokat folyamatosan üdülőként üzemeltetnek, ez Fekete Barnabás világosi polgármester szerint méltatlan ma már a balatoni turizmushoz. Balatonvilágos, ha tulajdonba, vagy vagyonkezelésbe kapná a kért parti területeket (melyek ma az állam tulajdonában, de a Pro-Mot Hungária Kft. vagyonkezelésében vannak), nemcsak ezeket, hanem akár a vitorlás- és hajókikötőt is üzemeltetné és fejlesztené.

A településen arról hallani: az „újgazdagok” közül is sokan szemet vetettek a hatalmas üdülőkomplexumra, és ha netán új tulajdonoshoz, vagy vagyonkezelőhöz kerülne az ingatlan, a település erre az esetre is biztosítaná magának a községet „megillető”, a Balatont-törvényben is kívánatosnak tartott szabad partszakaszt. Balatonvilágos pillanatnyilag zsebkendőnyi saját Balaton-parttal rendelkezik, ahol strandot üzemeltet. A helyi ingatlantulajdonosok egy kártya birtokában ingyenesen használhatják a Club Aliga strandját.

Köztudott, hogy Kádár János pártfőtitkár kedvenc nyaralóhelye volt a Club Aliga. Az úgynevezett elnöki apartmant más néven Castro-villának is emlegetik, hiszen a kubai pártvezető is vendégeskedett benne, de megfordult ott Honecker, Hruscsov, Gagarin, sőt, Kadhafi is, a kétezres években meg Jockey Ewing a Dallasból, azaz Larry Hagman.

Mivel az elnöki villát az elmúlt években is használták nyaraltatásra, filmforgatásra, jó állapotban van, nem így a Kádár-villa, melyet ma már megközelíteni sem könnyű, s romos az egész épületbelső. Pedig kár volna, ha hagynák porrá romlani – már csak mementóul sem ártana megőrizni…