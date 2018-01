Fideszes nyilatkozatok, amelyektől kiakadt a tahóságmérő

Ingoványos talajra tévedtek a kormánypártok politikusai. Amikor kényes kérdésekre kellene válaszolniuk olyan szöveggel rukkolnal elő, ami nemcsak a tahóság mérőt akasztja ki, hanem a választókat is.

A Jobbik után az LMP is arról faggatta a parlamentben Orbán Viktort, hogy miért bukkannak fel a környezetében terrorizmus miatt körözött alakok és jelenthet-e nemzetbiztonsági kockázatot, hogy a miniszterelnök veje üzletel ilyen személyekkel. Demeter Márta (LMP) kérdéseire a kormányfő érdemi válaszok helyett csak ennyit erőltetett ki magából:

Nem Orbán találta fel a trükköt, hogy kínos kérdések elöl ünnepi jókívánságokkal csusszanjon ki. Matolcsy György, a jegybank elnöke alkalmazta ezt a módszert, amikor lakásügyéről faggatták az újságírók a parlament folyosóján. Az atv és az RTL Klub riportere kérdezgették a még a Quaestor-ügyről, a növekedési hitelről, de ő zsebre dugott kézzel menetelt és azt hajtogatta, hogy: békés, boldog karácsonyt, de kitért az adventi időszak nagyszerűségére is.

Az oktatási rendszer súlyos problémáira egyértelműen rávilágítanak a nemzetközi mérések lehangoló eredményei. Kormányzati beismerés helyett a terület felelőse, Palkovics László államtitkár inkább a rossz családokra mutogatott a HVG-ben 2017. január 30-án megjelent interjújában.

Évtizedek óta arról beszélnek az oktatáspolitikusok, hogy az iskola a terepe a szociokulturális hátrányok ledolgozásának.

„De nem elég a NAT tartalmán vagy a lexikális tudás és képesség-készség arányain változtatni. A mérés fontos tanulsága az is, hogy az eredmények mennyire erősen függenek a családi háttértől, tehát a jó és méltányos oktatáshoz való hozzáférésen is javítani kell. Egyébként nemcsak a PISA-ra, hanem az országos kompetenciamérésre és a TIMSS-felmérésre is igaz volt, hogy nagyon magas azon gyerekek aránya, akik azért nem jól teljesítenek a méréseken, mert a családi háttérindexük alacsony. Vagyis ezekben a családokban nem a tanulás az első.”