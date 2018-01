A jobbikos megint a DK orrára koppintott: meg is követte őt a Gyurcsány-párti politikus

A Jobbik debreceni önkormányzati képviselője, Herpergel Róbert egy nyilvános oktatáspolitikai fórumon beszélt arról, hogy muszáj valamit kezdeni a viselkedészavarós gyerekekkel, akik miatt az osztálytársaik is lemaradhatnak a tanulásban, másrészt arra is felhívta a közönség figyelmét, hogy vidéken még most is nagyon sok gyermek kénytelen mélyszegénységben élni, ami szintén tovább fokozza a leszakadást. Erre a DK részéről mi volt a válasz?! Hát, persze, hogy burkolt cigányozással vádolta meg a legerősebb ellenzéki párt politikusát. Igaz, ezután Varga Zoltánnak kellett bocsánatot kérnie.

A Natív Debrecen szervezett a pártok számára egy vitafórumot az oktatás helyzetéről, amin a helyi politikusok elmondhatták az ágazattal kapcsolatos meglátásaikat és terveiket is. Jellemző módon, a kormánypártok ezen nem vettek részt, viszont 8 politikai formáció ott volt, köztük természetesen a Jobbik is. Herperger Róbert korábban úgy nyilatkozott erről,

"hogyha valakik nyitottak arra, hogy a társadalmi problémákról beszéljünk, akkor én mindig nyitott vagyok rá. Tehát mindegy, hogy baloldali vagy jobboldali a szponzor, itt a gondot igazából az okozza, hogyha valakik nem hajlandóak szóba állni az országot vagy a lakosságot érintő problémákkal kapcsolatban. Ezt pedig csak úgy tudjuk megoldani hogyha beszélünk, kommunikálunk egymással, és nem pedig azt nézzük, hogy éppen kinek a rendezvényén vagyunk ott"

- utalt arra, hogy a Fidesz szerint a Natív a Soros-terv része, miközben az Orbán-kormány fogadott be 1300 bevándorlót titokban.

Mindenesetre, a DK-s Varga Zoltán szerint, ha vidéken, mélyszegénységben élő, vagy deviáns emberekről beszélünk, akkor az burkolt cigányozás a Jobbik részéről.

"A DK-nak megint az orrára kell koppintsak"

- vágott vissza Herpergel Róbert, majd hozzáfűzte: nem hitte volna, hogy a DK egy nyilvános fórumon kezd el cigányozni. Közölte: nagyon jó hozzászólásokat hallott a fórumon arról, hogy a viselkedészavarós gyerekekkel mit lehet kezdeni, hiszen egyetlen egy ilyen gyermek képes elrontani a tanórát a többiek számára, így azok is lemaradhatnak a tanulásban.

Valószínűleg észrevette magát a DK-s politikus, hiszen az egész rendezvényen csak ő cigányozott. Jött is a magyarázkodás:

"ha valaki azt mondja, hogy a DK itt cigányozott, akkor vagy nagyon félreértett valamit, vagy én fogalmaztam nagyon félreérthetően, megkövetek ezért mindenkit".

Ilyen kínos, ha valaki nem képes normális a XXI. századnak megfelelően, szakmai szempontok szerint politizálni - igaz, ennek az árát azok isszák meg, akik a mélyszegénységben élnek.