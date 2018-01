Rárontottak a törökök a kurdokra, gyakorlatilag kitört a háború

Szombaton a török elnök kijelentette:

„Ha Afrin terroristái nem adják meg magukat, összezúzzuk őket.”

Afrin a legnyugatibb szíriai kurd kanton, Erdoğan elég régóta azt gondolja, hogy az összes kurd terrorista. Afrinban úgy döntöttek, hogy nem adják meg magukat.

A tartományt három oldalról fogják közre a török- és törökbarát erők, jelenleg is légi- és tüzérségi csapásokat mérnek a kurdok állásaira – írja az Index. Rakétákat is indítottak Észak-Aleppóból és Idlib kormányzóságból. Utóbbi északi részeit a török haderő és szövetségeseik iráni, orosz és szír beleegyezéssel, papíron pacifikációs szándékkal vonták ellenőrzés alá, de a Haját Tahrír as-Sám harcosai helyett inkább a kurdok felé építettek megfigyelő- és lőállásokat.

Ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy a bombázás csak előkészítés, mert a török média arról számolt be, hogy a Földközi-tenger partján fekvő Hatay tartományban komoly erőt képviselő katonai szállítmányokat mozgatnak az Afrin környéki területekre, amik egyes – meg nem erősített – hírek szerint 48 órán belül elindulnak a kurdok felé.

Sok kérdés valószínűleg nincs is, mert Erdoğan már kedden azt mondta, hogy a szíriai szunnita arab milíciákkal szövetségben lesz támadás. A török média nem is csak Afrint említi célpontként, hanem a manbidzsi kiszögellést is. Ez a régiót 2016-ban augusztusában foglalták vissza a Szíriai Demokratikus Erők a Daeshtől. A törökök viszont úgy látják, hogy ez nem visszafoglalás volt, hanem elfoglalás, ezért azt követelik, hogy az SDF adja át a területet azoknak a szíriai milíciáknak, akiket Erdoğan is kedvel.