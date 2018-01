Orbán belbiztonsági tanácsadója megmagyarázta, hogy nem is úgy gondolták a migránsellenességet

Altusz Kristóf helyettes államtitkár elszólása arról, hogy a kormány titokban migránsokat telepített az országba,

fellebbentette a fátylat a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb és legdrágább átveréséről.

Az Orbán-kormány lényegében nem is tagadja, azzal védekezik, hogy nem migránsokat telepített be az országba, hanem oltalmazottakat fogadott be.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, aki eddig számtalan sajtótájékoztatót tartott az ország megvédéséről és a migránsok határon kívül való tartásáról, csütörtökön a TV2 stúdiójában kijelentette:

„Ez soha nem volt titok, ezt mindig is kommunikáltuk.”

Mármint azt, hogy a kormány menekülteket fogad be az országba. Bakondi a választási kampány részének tartja, hogy az ellenzék a „Soros-terv” titkos végrehajtásával vádolja a kormányt. Arra a felvetésre, hogy a befogadott migránsok száma szinte pontosan megegyezik a Magyarországra osztott uniós kvótával (amelynek elutasításáról milliárdokba kerülő népszavazás rendezett az Orbán-kormány), a miniszterelnöki főtanácsadó kijelentette:

„Az eddigi kormányzati kommunikációban azt mondtuk, hogy mi a kvótarendszert nem fogadjuk el. Soha nem mondtuk, hogy az ENSZ menekültügyi egyezményét nem hajtjuk végre.”

Bakondi azt is kimondta, amit eddig sosem hallottunk még tőle, hogy „a menedéket kérők szabályosan jelentkeztek a magyar hatóságoknál.”