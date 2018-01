Ferenc pápa a "területi kérdéseket meghaladó" különleges státuszt adna Jeruzsálemnek

"Biztosítom, hogy szüntelenül Isten segítségét fogom kérni a béke ügyéért, egy igazi, valódi békéért" - olvasható a katolikus egyházfő Ahmed el-Tajebnek szóló üzenetében. Az al-Azhar mecset nagyimámjának pártfogásában Kairóban konferencia zajlik Jeruzsálem ügyéről.

A jelenleg dél-amerikai apostoli látogatáson tartózkodó pápa a levélben úgy fogalmazott: imádkozik azért, hogy a hatóságok "törekedjenek az újabb feszültségek elkerülésére és arra, hogy minden erejükkel támogassák az egyetértés, az igazság és a biztonság előmozdítását a Szentföld lakói számára".

A Vatikán mindig is az izraeliek és a palesztinok közötti párbeszéd helyreállításának szükségességét fogja hangsúlyozni a tárgyaláson alapuló megoldás érdekében, amelynek egy olyan békés együttéléshez kell vezetnie, amely a két nép között és nemzetközileg is elfogadott határok mentén alapul - emelte ki.

Mindezt

"teljes tiszteletben tartásával Jeruzsálem különleges helyzetének, amelynek jelentősége meghalad a területi kérdésekre vonatkozó bárminemű megfontolást"

- tette hozzá a katolikus egyházfő.



Ferenc pápa többször is felszólalt a témával kapcsolatban az amerikai elnöknek a muszlim országokban nagy felháborodást és tüntetéshullámot kiváltó döntése óta. Donald Trump tavaly decemberben jelentette be, hogy az Egyesült Államok Jeruzsálemet ismeri el Izrael fővárosának, és az amerikai nagykövetséget néhány éven belül Tel-Avivból Jeruzsálembe költöztetik át. A katolikus egyházfő emellett megbeszéléseket folytatott többek között Mahmúd Abbász palesztin elnökkel, II. Abdalláh jordániai királlyal és Recep Tayyip Erdogan török államfővel is a témában. A török elnököt a Vatikánban fogadja Ferenc pápa február 5-én.