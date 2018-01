Lázár ennyit tudott kitalálni: a helyettes államtitkár csak „vizionálta” a migránsokat

Ezzel lényegében Lázár nemcsak lehülyézte burkoltan Altusz Kristófot, de egy értelmezési trükköt is bevetett, amikor kijelentette:

a migránsokat nem befogadták, hanem védelmet kaptak, de semmi gond, mert nyomon követik őket, és innen tudják, hogy visszatérnek majd a hazájukba.

Az továbbra sem világos, hogy pontosan kiket, honnan és hova telepített be a kormány. Egyelőre Orbán Viktor nem állt ki színt vallani, és az eddigi tapasztalatok alapján nem is várható, hogy beleálljon egy vitába.

Több mint két éve arra épül a kormányzati kommunikáció, hogy az Orbán-kabinet egy darab migránst sem enged be az országba, megvédik a magyarok munkahelyét, akik pedig a bevándorlást támogatják, mind sorosbérencek. A kormányzati kommunikáció most hirtelen felfedezte a genfi egyezményt, amelyre hivatkozva oltalmazottakról beszél migránsok helyett. Ezt a fogalmat azonban eddig nem ismerte az orbánista propagandagyár, és a genfi egyezményt megemlítő civil- illetve jogvédőszerveteket is Soros György ügynökeinek bélyegezték meg.

Pintér Sándor belügyminiszter a Kovács Zoltán kormányszóvivővel tartott közös szerdai sajtótájékoztatóján azt is elismerte, hogy a magyar állam segíti a befogadott migránsok mindennapi életét.

„Erre van egy külön szabály, hogy hogyan, milyen módon, mennyi készpénz adásával támogatjuk ezeknek a családoknak, személyeknek a beilleszkedését”

- jelentette ki Pintér. Azt is elmondta,

a titokban befogadott migránsok közül van, aki segélyből él, vagy dolgozik, illetve a közfoglalkoztatásban vesz részt, a gyermekek iskoláztatását pedig a magyar állam végzi.

2015 óta az Orbán-kormány propagandája naponta sulykolta, hogy a migránsok betelepülését készpénzzel segítik bevándorláspárti szervezetek. Több tízmilliárdos kampányt indítottak azzal kapcsolatban, hogy a migránsok elvehetik a magyarok munkahelyét. A letelepítés és a beilleszkedés kapcsán a keresztény kultúrát féltette Orbán Viktor, aki többször is azt hangsúlyozta, a magyaroknak joguk van eldönteni, hogy kikkel akarnak együtt élni.

A genfi egyezményt Orbán Viktor egyszer sem ejtette ki a száján, de arról is mélyen hallgatott, hogy a kormánya a magyar emberek megkérdezése nélkül engedett volna be migránsokat az országba.

Ellenben szintén több milliárd forintért rendeztek meg egy népszavazást arról, hogy Magyarország nem kér a migrációból. Bár a népszavazás az érvényesség szempontjából elbukott, mégis „új többséget” kiáltott a kormányzati propaganda.

Az úgynevezett „Stop Soros” törvénycsomag komolyságáról is sok mindent elmond, hogy Mráz Ágoston Sámuel, a kormányhoz közel álló Nézőpont Intézet vezetője a kormányközeli Magyar Időknek csak jelképesnek nevezte a Soros elleni akciótervet, amely az áprilisi választásokkal függ össze. Korábban a Nézőpont Intézet vezetője már kijelentette a Heti Válasznak, hogy a „Soros-tervről” szóló Nemzeti Konzultáció a szavazótábor egyben tartása miatt fontos, de az nem lényeges, hányan küldik vissza a kérdőíveket. Vagyis Orbánék migránsellenessége semmi másról nem szólt az elmúlt két és fél évben, mint egy több tízmilliárd forintos szavazatvásárlásról, becsapva egész Magyarországot.