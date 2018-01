A menekültalbérleteket is titkolták a nemzetbiztonsági bizottság elől

Még a nemzetbiztonsági bizottságot sem tájékoztatta a kormány arról, hogy a Belügyminisztérium egyik szerve, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) segítette lakhatáshoz az Orbán-kormány által befogadott menekülteket.

Nem csak az derült ki, hogy az adófizetők több tízmilliárd forintjából folytatott migrációs kampány alatt titokban 2300 migránst telepítettek be Magyarországra, hanem most az is, hogy a migránsok albérlet-támogatást is kapnak a fővárosban. Letelepedésüket a kivándorlás okozta munkaerőhiány is könnyíti.