Éveket töltenek börtönben, mert ellenzéki művészeket tettek tiltólistára

Börtönbüntetésre ítéltek másodfokon kedden több dél-koreai politikust is Szöulban, mert szerepük volt abban, hogy az előző kormányzat tiltólistára tett olyan művészeket, akik bírálták az ország akkori vezetését.

A helyi média jelentései szerint Cso Jun Szan volt kultuszminiszterre

két év börtönt, Kim Ki Csunra, az előző államfő kabinetfőnökére pedig négy évi börtönbüntetést szabott ki a bíróság.

Csót első fokon még két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, és Kim büntetését is súlyosbította a másodfokú bíróság, mert ő tavaly első fokon három évet kapott

A kormánykritikus művészekről összeállított feketelista csaknem tízezer nevet tartalmazott.

Akik rákerültek, semmilyen kormányzati támogatást nem kaphattak.

Köztük volt Han Kang Man Booker-díjas író és Pak Csan Vuk filmrendező, aki 2004-ben nagydíjat nyert a cannes-i filmfesztiválon.

A művészek listázása is abban a botrányban derült ki, amelyben fény derült arra, hogy a volt elnök, Pak Gun Hje fontos politikai és személyi döntésekbe engedett beleszólást személyes barátnőjének, Csoj Szun Szilnek, akinek semmilyen hivatalos posztja nem volt. Emellett az is kiderült, hogy Pak kormánya hatalmas összegeket sajtolt ki dél-koreai nagyvállalatoktól, és a pénzek végül Csoj által ellenőrzött alapítványoknál kötöttek ki. Az ügy miatt a szöuli parlament leváltotta az államfői posztról Pakot, aki ellen büntetőeljárás is indult.