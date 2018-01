Hosszú Katinka második idei versenyét is kihagyja, négy év után nem őt választották az év úszójának

Nincs verseny

Hosszú Katinka idei első versenye az antwerpeni Flanders Cup volt a tervek szerint, ahol több számban is csúcstartó. Korábbi hírek szerint 2018-ban is rajthoz állt volna, de végül nem vett részt a pénzdíjas viadalon.

Január 27-29. között rendezik Luxemburgban az Euro Meet versenyt, ahol Hosszú tavaly szintén indult és úgy tűnt, hogy idén is vízbe száll, a szervezők a beharangozó videóban is reklámozták vele az eseményt. A hivatalos rajtlistán viszont már nem szerepel a neve, így úgy tűnik, hogy ezt a versenyt is kihagyja.

Azt azért jegyezzük meg, hogy ez egyelőre csak azért furcsa, mert Hosszú Katinka eddig elindult ezeken a versenyeken, mintegy edzésként felfogva azokat. Többszörös olimpiai- és világbajnokok nem feltétlenül szoktak úszni ilyen kisebb eseményeken, de a magyar sportolótól az elmúlt években megszokhattuk, hogy rajthoz áll ezeken is. Az sem kizárt, hogy tartalékol az erejével, nem akarja kiégetni magát, mert az idei évben nem vár rá igazán nagy verseny, így ideális lehet egy pihenősebb szezonnak 2018.

Megelőzték

A tavalyi év legjobbja az Európai Úszó Szövetségnél (LEN), férfi mezőnyben a brit Adam Peaty, míg a nőknél a svéd Sarah Sjöström lett. Peaty így megvédte címét, Sjöström először kapta meg ezt a díjat.

Peaty a Budapesten 50 és 100 méter mellen lett aranyérmes, előbbin világcsúccsal, a koppenhágai rövidpályás Európa-bajnokságon 100 mellen győzött.

Sjöström Magyarországon 50 és 100 pillangón, valamint 50 gyorson lett világbajnok. Dániában 50 gyorson, 100 pillangón, és a 4x50-es vegyesváltó tagjaként kapott aranyérmet, hatszor javított világcsúcsot.

Az előző négy évben rendre Hosszú Katinka kapta ezt az elismerést, a magyar úszó ezúttal a második helyen zárt a szavazáson.

A vízilabdásoknál Nagy Viktor a második, Vámos Márton az ötödik helyen végzett, a voksolás alapján Marko Bijac, a horvátok világbajnok kapusa volt a tavalyi év legjobbja.

