Orbán hiába próbálja bűvkörébe vonni Kurzot

Az osztrák napilap cikket közölt a magyar miniszterelnök január 30-i bécsi látogatása kapcsán. A Die Presse szerzője, Boris Kalnoky emlékeztetett rá, hogy korábban Sebastian Kurz gyakran nyilatkozott pozitívan Orbán Viktorról és politikájáról, ugyanakkor egyes magyar kormányzati források kezdettől fogva arra figyelmeztettek, hogy nem lehet tudni, mennyire bízhatnak az új osztrák kancellárban. Azzal érveltek, hogy „még nagyon fiatal”.

Kényes téma

Hétfőn jelentette be az osztrák környezetvédelmi minisztérium, hogy Ausztria keresetet nyújt be az Európai Bíróságon a paksi atomerőmű bővítése ellen. A téma biztos előkerülhet majd Orbán Viktor látogatása során is.