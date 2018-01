A választás elvesztésétől retteg a Fidesz, ezért alternatív valóságot hoz létre

A fideszes média valóságot nyomokban tartalmazó hírei péntek óta arról szólnak, hogy az LMP és a G-nap óta a Fidesszel szakító milliárdos, Simicska Lajos egymásra talált, mi több, a milliárdos nem volt rest és összehozta az LMP-s Hadházy Ákost és Vona Gábort, akik az éj leple alatt szövögették tervüket.

Mindezt arra építették fel, hogy a pártelnökök, ahogy egyébként más politikai és közéleti szereplők is részt vettek, azon a gazdasági témájú előadáson, amit a Magyar Nemzet szervezett, és a rendezvény végén kis különbséggel hagyták el az esemény helyszínéül szolgáló hajót.

A rendezvényen részvevők közül többen is megszólaltak és elmondták, már ott bukik a történet, hogy Simicska Lajos részt sem vett az eseményen, mellesleg a negyedévente megrendezésre kerülő beszélgetéseken eddig is jelen voltak a politikusok, olyan is előfordult, hogy Schiffer András akkori LMP-elnök vitázott a Jobbik elnökével Vona Gáborral.

A kormánymédia most mégis mindenáron össze akarja mosni az ellenzéket és ezzel manipulálni a bizonytalan szavazókat. A kereszttűzbe most azonban nem a Jobbik, hanem az LMP került. A Magyar Nemzet kormányhoz közeli forrása szerint azért, mert az LMP valójában magasabb támogatottsággal rendelkezik, mint azt az eddigi mérések mutatták. A lap úgy tudja, hogy 9-10 százalékon áll a párt azokban a közvélemény-kutatásokban, amelyet a Századvég a Fidesznek belső felhasználásra készít.

Igaz, ez az arány még így is messze elmarad a Jobbik támogatottságától, de már ettől a növekedéstől is annyira megrémült a Fidesz, hogy azonnal az LMP irányába is bevetette gátlástalan médiáját. Ez is azt erősíti, amire a Jobbik ellen folytatott hadjárat már rámutatott, hogy a Fidesz retteg hatalma elvesztésétől és a nemrég lelepleződött migránsügyben tett hazugságai után, egyáltalán nem biztos abban, hogy meg tudja nyerni a választásokat.

A Magyar Nemzet forrására hivatkozva ráadásul azt is tudni véli, hogy ezekben a belső felhasználásra készült mérésekben rendre alacsonyabb támogatottságot mérnek a kormánypártoknak, mint amit nyilvánosságra hoznak.

Vona Gábor többször is hangsúlyozta, hogy a Jobbik egyedül fogja leváltani a kormányt, de amennyiben mégis úgy alakulnának az eredmények, úgy a 21. századi pártokkal, így az LMP-vel is hajlandó lenne tárgyalni, hogy közösen buktassák meg Orbánék rendszerét.