Végrehajtást kezdeményezett a Jobbik a Fidelitas ellen

A bevándorlási krízis 2015 őszi tetőpontja előtt rágalmazta meg a szervezetek az ellenzéki pártot azzal, hogy nyakig benne van az embercsempész-bizniszben.

A Jobbik Sajtóosztályának csütörtöki közleménye szerint„ez a kijelentésük már azért is különösen visszatetsző volt, hiszen anyapártjuk a letelepedési kötvényekkel már akkor is gazdag migránsok tömegének tette lehetővé hazánk biztonságának közvetlen veszélyeztetését, majd teszi ezt azóta is, most éppen fiatalkorú, 14 és 18 év közötti bevándorlók Magyarországra való beengedésének Brüsszel számára tett ígéretével."

A Jobbik most végrehajtási eljárást indított ellenük, amelyet a Fővárosi Törvényszék el is rendelt.

„Egy ilyen eljárás során a törvényeket be nem tartó szervezeteknek jelentős eljárási költségeket is meg kell fizetniük a sértettjeik számára, így a Fidelitas is ezt lesz most kénytelen tenni. Mivel a Jobbik minden ilyen összeget a törvénytelen ÁSZ-bírság megfizetésére fordít, örömmel üdvözöljük a Fidesz hazug csatolmányát is a Jobbik egyre bővülő adományozóinak sorában”