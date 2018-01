Amikor a magas színvonalú örömzenélés a cél, és sikerül is megvalósítani – Poison Alley interjú

- Azt javaslom, ugorjunk fejest azonnal a zenekar történetébe, ami nem is olyan régre nyúlik vissza. Bő két évvel ezelőtt, 2015 nyarán adtatok először életjelet magatokról Poison Alley néven. Ha picit visszatekintünk, hogyan találtatok egymásra, ki keresett meg kit, mik voltak a közös nevezők a megalakuláskor?

Bödecs András: - Mikivel először még az Idoru időkben találkoztam. Volt pár koncertünk, mikor Szalkai Tibit kellett helyettesíteni, és ő volt az ember, aki beugrott hozzánk. Szabó Laci dobosunk hozta be a zenekarba, akkoriban mindketten a kőbányai zenesuli padjait koptatták.

Mikor hét év intenzív zenélés után kiszálltam az Idoru-ból, hosszabb időt töltöttem külföldön, hogy kipihenjem az előző esztendőket, és átgondoljam a következőket. Azt tudtam már akkor is, hogy szeretnék még összerakni pár lemezt, így mikor visszaköltöztem Magyarországra, felkerestem egy-két embert az ötlettel. Volt néhány megírt témám és leültem több gitárossal, hogy kidolgozzuk azokat. Még élő próbáink is voltak Fellegi Ádám (Newborn, Idoru, BTS, In Lak’ech) dobossal, Szollár Bálint (BTS, Shell Beach) és Somló Pali (Shell Beach, Sonya) gitárosokkal, valamint Mohácsi Matyi (Shell Beach, GMW, Trillion) bőgőssel, de elég nyögvenyelősen ment a dolog, így aztán egy időre jegeltem ezt a projectet. Mindig úgy gondoltam, hogy számokat írni sokkal egyszerűbb, mint megtalálni magad köré a megfelelő embereket egy zenekarhoz, de ez akkor be is bizonyosodott. És most nem a zenei kvalitásokra gondolok, sőt, és nem feltétlen a fentebb megemlített emberekre. Sokkal inkább arra, hogy rengeteg stílusbeli zenésztársamból mintha elveszett volna valami az évek során. Elfáradtak, vagy csak megviselte őket a nagy magyar valóság. Sokaknak mások már a céljai, ha hangszert fognak. Nincs is ezzel semmi probléma. Akkor viszont van, ha zenekaron belül mások az érdekek. Szóval, nem egyszerű megtalálni a hasonló gondolkodású és még jó zenészeket is...

Aztán egyszer csak eszembe jutott Miki. Beszéltünk, felvázoltam neki miről is lenne szó, kikötöttem, hogy ez örömzenélés nem pedig világmegváltás és haszonszerzés, lehet még koncertezni sem fogunk, csak vegyünk fel pár számot. Egyből igent mondott, és elkezdtünk ketten dalokat írni. Visszatekintve, nem gondoltam volna, hogy az ország egyik, ha nem a legjobb gitárosa ilyesmire adja a fejét. Majd én közben beléptem a New Dead Project hardcore-punk bandába énekelni kicsit, és mikor gitáros hiány keletkezett, bevittem őt oda.

- Facebook-oldalatokon egyszerűen punk rocknak tituláljátok a Poison Alley stílusát. Remélhetőleg nem haragudtok meg, de én egy kicsit árnyalnék ezen, hiszen igen-igen messze vagytok jó néhány kutyaütő bandától mind hangzásban, dalszerkezetekben, gitárjátékban, mind énekhangban- és dallamokban… Olvastam már progresszív punk jelzőt is rólatok, de én még mellétenném, hogy melodikus (már-már megadallamos) HC, és modern metal elemekből is építkezik a zenétek. Mindenesetre különös és egyedi egyveleg, az biztos.

B.A.: - Tudnék mutatni olyan punk zenekarokat, akik rád cáfolnak és leesne ez állad olyan zenélés megy ott. (nevet) Szóval, a stílusra már nagyon nem igaz az a berögződés, hogy három akkord és csörömpölés. Tény, hogy a kezdetekkor a punk/HC inkább a lázadásról és a szövegek mondanivalójáról szólt semmint a hangszeres tudásról, de ez is csak félig igaz. Illetve, minden stílusban lehet jót és rosszat is alkotni zeneileg. Szóval, én nem írnék le egy stílust sem csak azért, mert vannak kevésbé jó zenészek, sőt mindig is többre fogom azokat becsülni, akik hangszert fognak és élőben ügyetlenkednek, mint azokat, akik koncert gyanánt lenyomnak a számítógépükön egy play gombot, vagy playbackelnek és be sem dugják a hangszereiket! Amúgy meg mi is ügyetlenek vagyunk élőben. (nevet)

- Hogyan születik meg egy-egy PA szám? Közös zenélgetések eredménye, vagy külön-külön alkottok, majd együtt dolgozzátok ki a végső verziót?

B.A.: - Mutattam Mikinek pár zenét inspiráció gyanánt mielőtt leültünk volna együtt dolgozni. Utána ő nap mint nap átküldött egy riffet. Aztán megbeszéltük, hogy melyikkel foglalkozzunk többet... Átmegyek hozzá, ő gitározik, én beszélek, vagy eldúdolom milyen hangokra lenne szüksége a fülemnek. Minden szám egy alap riff köré épül. Kitaláljuk a hozzátartozó verse-t, bridge-eket és refrént, aztán jöhet a végleges szerkezet. Hihetetlen egyszerűen történik mindez, bár sok munka van benne. Utána aztán egyenként foglalkozunk tovább a dallal. Ő még jobban kidolgozza és véglegesíti a gitárokat, majd felveszi a gitársávokat, amiket majd keverésre viszünk a stúdióba. Ha ez megvan, akkor jöhet a bőgő és dob, ezeket már a zenésztársak dolgozzák ki és vesznek fel - ez rendszerint már maga a stúdiófelvétel. Én pedig csak a folyamat végén, közvetlenül az énekfelvételek előtt pár nappal vagy közben írom meg a szöveget és találom ki az énektémát, egészen addig csak érlelgetem magamban, amit és amiről szeretnék énekelni. A stúdiófelvételek előtt sosem próbáljuk el együtt élőben a dalokat.

- A Poison Alley dalainak megírásakor van előzetes koncepció, egy nagyjából meghatározott vonal, vagy ösztönösen születnek ezek?

B.A.: - Azt mondanám, hogy teljesen ösztönösek. Van egy ötlet, vagy riff, aztán minden más jön magától. Amire tudatosan figyelünk, hogy ne dúr, hanem moll skálában írjuk a dalokat. Míg a dúr vidámabb, a moll sokkal borongósabb, és ahogy Makó Dávid (The Devil’s Trade) haverom mondaná „Happy Music is Shit”, mi sem szeretjük a vidám zenét! (nevet) Ha mégis születne egy vidámabb hangvételű zenei alap, azt szövegileg biztosan kioltom. (nevet) Halld: In Hell At Home.

- Egy bemutatkozó nóta után már 2016-ban jelentkeztetek egy három számos – Break Away, Cast Away, Fade Away címet kapott – EP-vel, az első Poison Alley koncertre viszont tavaly szeptemberig kellett várni. Ennyire nehéz volt magatok mellé zenészpartnereket találni, vagy más miatt csúszott el az élő bemutatkozás?

B.A.: - A koncertezés nem volt cél. Egy idő után mégis úgy éreztük, hogy jó lenne élőben is játszani a számokat. Aztán kitűztünk egy jó messzi dátumot, de mire megtaláltuk a zenésztársakat, akiknek élő koncertekre is volt idejük és energiájuk, már csak két hónapunk maradt a felkészülésre, ami szintén nem volt zökkenőmentes.

- Milyen visszajelzéseket kaptatok erre a debütáló bulira?

B.A.: - Szerencsére nagyon jól sült el minden! Én sokkal jobban izgultam, mint szoktam. Nem volt még együtt rutinunk a színpadon, és azt sem lehetett tudni, ki hogyan fogja viselni az éles helyzetet a frissen megszerzett tudásával. Szeretek mindent időben megtanulni, hogy ne kelljen stresszelni, de akkor úgy éreztem, hogy nem tudtunk eleget próbálni. Azt sem tudtuk, hogy mennyi emberre lehet majd számítani, de végül 300 jegy elment, és teltházat csináltunk a Dürer középső teremben úgy, hogy sajnos sokan kint is maradtak. Ez a nézőszám nyilván az előzenekarok érdeme is volt. Mindent egybevéve, jól sikerült az este, és úgy éreztem, hogy mi is kihoztuk magunkból, amit csak tudtunk abban a helyzetben. A közönség soraiból is nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk! Remélem, hogy találkozunk még sokszor!

- Ezt követően pár hét múlva digitálisan hozzáférhetővé tettétek második középlemezeteket, a négyszámos Flowers of Evil-t. Hogy látjátok, továbbra is három-négy dalos új anyagokban gondolkodtok majd, vagy esetleg egy teljes nagylemez lesz a következő lépés a Poison Alley életében?

B.A.: - Ezt nem tudom megmondani. Sokkal valószínűbb, hogy ismét kislemezekkel jövünk majd ki, mert csak ezekre lesz időnk egyszerre. A helyzet az, hogy koncertezni se fogunk tudni túl sűrűn. Miki szuperelfoglalt a Leander Kills miatt, szinte az év összes hétvégéjén játszanak valahol. Egy nagylemez előkészítése meg sok időt és energiát igényel, és ha nem kapunk erre megrendelést egy kiadótól, akkor szerintem maradunk a kislemeznél.

- Az interjú több héttel ezelőtti egyeztetésekor azonnal a második vagy harmadik kérdésem volt Miki felé, hogy továbbra is csak online megjelenésről beszélhetünk a ti esetetekben, vagy lesz kézzelfogható, vagyis fizikai kiadása is új anyagnak? És örömmel újságolta, hogy bakeliten jelenik meg, ráadásul az előző EP dalaival együtt. Miért ezt a formátumot választottátok?

B.A.: - Manapság már mindenki online hallgatja a zenéket. Kényelmesebb is, mindig a zsebünkben tud lenni. A fizikai formátumok szinte értéktelenné váltak, kivétel a vinyl. A zenegyűjtők még mindig a bakeliteteket vásárolják legszívesebben, még akkor is, ha többnyire ők is csak a polcra rakják, a telefonjukon pedig a letöltött verziót hallgatják. Arról nem is beszélve, hogy egy bakelit lemeznek milyen megjelenése van. Mi pedig az eladott példányokhoz letöltő kódot adunk majd, hogy annak, aki már vett lemezt, ne kelljen fizetni pluszban a letöltésért.

- Egy előzetes híradásban azt jeleztétek, hogy a korábbi felvételek remaszterizált formában kerülnek a barázdákra. Ezt miért tartottátok fontosnak? Hol és kivel készültek ezek utómunkái?

B.A.: - Ennek oka, hogy ismét legyen aktualitása a régebbi számoknak, illetve megszólalásban hasonlóak legyenek a különböző időben felvett dalok. Az utómunkákért a kecskeméti Nova Prospect Jocója (Kiss József, gitáros – a szerk.) felelős.

- Azt hiszem, 2008 magasságában egy egész más platformon volt szerencsém leközölni az Idoru – több helyen is megjelent – egyik oroszországi turnéjának kalandjait. Mivel az a zenekar sokat mozgott külföldön, és a Poison Alley is angolul szólal meg, adja magát a kérdés, hogy a koncertek tekintetében most is inkább afelé szeretnétek mozgolódni?

B.A.: - Én nagyon szeretek turnézni, és már ebben az évben sok lehetőségünk lenne utazni. Egyre több emberhez jut el a zenénk külföldön, és kapcsolatba kerültünk néhány booking agency-vel is. Ez is azon fog múlni, mennyi időt tudunk majd szakítani életünkből. Kilátásba került egy japán turné is, azt mindenképp meg fogjuk csinálni!

- Minden dalotok több digitális felületen elérhető, és a YouTube-on videóként is meghallgatható. A legutóbbi klipetek egy érdekes megvalósítású kisfilm, aminek a létrejötte sem egy mindennapi sztori.

B.A.: - Volt egy betervezett kirándulásunk két egykori gimnáziumi iskolatársammal a szlovén Alpokba. Mi kollégisták voltunk, szinte 0-24-ben együtt éltünk akkor. Janovics Józsi volt a dobos az első zenekaromban (Salad-Days), Tóth Gergő pedig a gördeszkás társam. Szóval, azóta is sűrűn tartjuk a kapcsolatot és múlt évben tettünk egy közös kiruccanást a hegyekbe. Mivel Tóth Gergő hobbi fotós és videós, adta magát az ötlet, hogy készítsünk egy spontán klipet az új számnak. A felszerelés adott volt és szinte minden helyen ahol jártunk éppen, ott készítettünk egy snittet. Nem volt forgatókönyv és semmi egyéb koncepció. Hogy ne természetfilm benyomását keltsék a felvételek – bár csak hátulról, de – szerepelni kellett benne, és a tökéletes vágás eredményeképp pedig egy sztori is kikerekedett! Totyával készítettük egyébként az első Poison Alley single, az All Gone fotókból összerakott szövegvideóját is.

- Andris, te konkrétan mivel foglalkoztál az Idoru leállása után? Az köztudott, hogy grafikusként, dizájnerként is dolgozol, a portfóliódat is tartalmazó honlapodon meg is tekinthetők a munkáid.

B.A.: - Az Idoru-ból való kilépésem után Kaliforniában töltöttem egy fél évet. Mikor elmentem még nem tudtam, hogy maradok-e, vagy hazajövök. Ahogy már említettem, az előtte való hét évem kizárólag az Idoru-ról szólt. Egyfolytában dolgoztunk, vagy úton voltunk és koncerteztünk. Talán csak a Karácsony maradt meg annak az ünnepnek, mikor otthon tudtunk lenni a családunkkal, ezen kívül mindig készen álltunk, hogy ha hívnak minket koncertre, turnéra, akkor megyünk... Szükségem volt egy kis pihenőre, hogy lehiggadjak és átgondoljam a dolgaimat. És bár a színpad után az egyetlen hely ahol ki tudok kapcsolni, ha bent vagyok az óceánban a hullámok között… de mivel nagyon hiányzott Magyarország, visszaköltöztem. Azóta is sok időt töltök ott, de egyelőre az állandó lakhelyem Budapesten van.

A grafikuskodás nekem ugyanolyan hobbi és időtöltés, mint a zenélés, nem abból élek. Sokszor csak magamnak festegetek, viszont ha megkeresnek zenekarok, szívesen megtervezem a borítójukat, vagy pólójukat. Bár nem hirdetem magam, néha több külföldi és hazai megrendelés is beesik egyidőben, és nem tudom mindegyiket elvállalni. Figyelek arra is, hogy legyen elég szabadidőm, és ne dolgozzak állandóan. Főállásban és normál munkaidőben egyébként egy nemzetközi fejlesztőcégnél dolgozom, mint tervező mérnök.

- Ha csak a zenélésre, éneklésre összpontosítunk, jelenleg csak a Poison Alley van az életedben?

B.A.: - Jelenleg igen. Az elmúlt években kaptam néhány megkeresést, felkérést itthonról és külföldről egyaránt. Ezek közül a legérdekesebb történet az volt, mikor a svéd Atlas Losing Grip menedzserétől kaptam egy e-mailt, hogy nagyon szeretnék, ha én énekelnék a zenekarban. (Sőt, mint megtudtam, akkori kiadójuk az új Idoru lemezre pályázott volna mielőtt én távoztam). Ekkor ők már egy friss svéd énekest fogyasztottak, miután kiszállt a kisebb legendának mondható eredeti énekesük Rodrigo Alfaro (Satanic Surfers), de az új ember ezek szerint nem vált be. Az ALG ekkor már világszerte ismert és felfuttatott zenekar volt a stílusában. Mindig is imádtam a svéd bandákat, de egy ilyen megkeresésre nem számítottam. Örültem is nagyon, ugyanakkor nem voltam biztos, hogy jó ötlet lenne elvállalni. Sosem egyszerű feladat egy frontember helyére lépni, ráadásul egy ilyen neves előd esetében. Aztán úgy voltam vele, mégsem kellene kihagyni ezt a lehetőséget, és elvállaltam. Elkezdtük demózni az új számokat, egyből ki akartunk jönni egy bemutatkozó kislemezzel. Minden jól ment, a zenekarnak és kiadónak is nagyon tetszett az új helyzet, voltak nálam Budapesten is haverkodni, már nagyobb fesztiválokat és turnét is lekötötték, sőt itthon lett volna az első koncertünk... aztán hirtelen feloszlatták magukat. Tudtam, hogy nincs minden rendben a csapaton belül, de úgy tűnt már nem tudtak tovább megbirkózni a konfliktusaikkal, és náluk is eljött az idő, mikor mindenki a maga útját választotta inkább. Pedig még poénkodtunk is a haverokkal, hogy anno az Idoru-val azért nem mentünk Csepelre próbálni a gyártelepre, mert túl messze van, de most majd Malmőbe járok repülővel kéthetente... (nevet)

Ezek után szó volt róla, hogy behozom onnan a dobost és a bőgőst a Poison Alley-be, de ők inkább azt szerették volna, hogy csináljunk egy új zenekart End Beginz névvel a már megírt számaikkal. Velük is demóztunk, de végül ezt már nem vállaltam, csak a borítójukat készítettem el. Zeneileg a Poison Alley amúgy is jobban tetszett, maradtam hát csak ennél. Akkoriban kezdtük összeszedni az elő felállást, és így jött képbe Emil Björkander, aki az ALG menedzsere volt, és minden további nélkül betöltötte nálunk a bőgős poszton tátongó lyukat. Ennek ellenére, továbbra is kerestük a helyi emberünket, hogy ha egy-egy koncertről van szó a környéken, akkor ne kelljen mindig ideutaznia Emilnek. Így találtuk meg Pap Attilát a Svnseas basszerosát, és ezért van most jelenleg két bőgősünk akivel dolgozunk.

Az új svéd haverok egyébként jelenleg többek között a No Fun At All-ban és Satanic Surfers-ben zenélnek. Őket megpróbálom még ebben az évben Budapestre csábítani!

- Miki, nemrég publikáltad a hírt, hogy Ibanez endorser lettél. Gratulálok! Gondolom, ezt némiképp megünnepelted… Arról lehet kérdezni, hogy ez milyen kötelezettségekkel, illetve kedvezményekkel jár?

Czifra Miklós: - Köszönöm szépen! Régi álmom vált valóra, hisz mióta az eszemet tudom, Ibanez gitárokat használok. Nagyon sokat köszönhetek Szarka Josephnek, aki a másik csapatom, a Leander Kills kiadója és menedzsere is egyben. Ő intézte el, hogy összejöjjön közöttünk ez az együttműködés. Egyéni szerződést írtunk alá, így zenekaroktól függetlenül bárhol és bármikor használhatom a hangszereket. Egy megkötés van, hogy ez csak Ibanez márkájú lehet, de úgy érzem, ezt nem lesz nehéz betartani. (nevet) Már így is rengeteg kedvezményt kaptunk, és még továbbiak várhatóak.

- A Poison Alley tagjaként az nem fog gondot okozni, hogy igen-igen elfoglalt vagy a Leander Kills gitárosaként is, plusz még ugye az Amigod-ban is „érdekelt” vagy.

C.M.: - Az idei esztendő nem lesz egyszerű koncertek szempontjából, mert közel 100 fellépés van kilátásban a Killnél, így ezek lefedik egész évre az összes hétvégémet. Most, hogy a Poison Alley is koncertképes zenekar lett, szeretnénk minél több helyre eljutni idehaza, illetve külföldön is, de egyelőre csak a hétköznapok jöhetnek számításba. Viszont lehetséges, hogy a közeljövőben össze tudunk hozni egy közös Poison Alley / Leander Kills turnét, ami megoldás lehet majd, de ez még csak terv egyelőre. Az Amigod-dal éppen az új album dalait írjuk, ott jövőre tervezünk újabb bulikat.

- Két friss infó veletek kapcsolatban: az egyik, hogy két kategóriában is jelöltek lettetek a Metal.hu Awards 2017-es szavazáson. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy ezt kihasználva egy kissé kényes témával is előjöjjek, nevezetesen, hogy mekkora az érdeklődés itthon a zenekar, és a dalai iránt a felvevő közeget, vagyis a közönséget tekintve, illetve a szakma és a média részéről?

B.A.: - Egyelőre még nem vagyunk széles körökben ismertek, de nem is ez a cél. Mi csak csináljuk, amit szeretünk, aztán alakulnak és történnek a dolgok körülöttünk. Nem próbálom senki torkán lenyomni a zenénket, a rádiójátszásokért sem vagyok oda. Azt szeretem, ha az emberek maguk találnak meg minket. Ha az Idoru-ból indulok ki, a szakma és média azután kezdett érdeklődni irántunk, miután elmentünk Japánba. Értem én, hogy érdekes dolgok ezek és lehet róla beszélni, de érdemes lenne a zenekarok esetében nem csak a külsőségekre figyelni. És ilyenkor sok olyan hazai underground csapatra gondolok, akiknek nincs lehetőségük az országon kívülre eljutni, mégis megérdemelnék zeneileg a nagyobb figyelmet.

- A másik aktualitás, hogy januárban már – egy több országot érintő – turnéra is indultatok, aminek záróállomása Budapest lesz. Néhány részletbe beavatnátok ezzel kapcsolatban?

B.A.: - Emilnek és az Idoru-s kapcsolatoknak is köszönhetően pár promóterrel, illetve booking agency-vel már tárgyaltunk. Ezúttal nem szerettünk volna még túl messzire menni, illetve hosszabb idő sem fért volna bele, de érdeklődtünk a térségben egy lehetséges januári turné után. Meglepően gyors üzenetváltások után a Comeback Kid promóterétől kaptunk összesen öt – horvát és bosnyák – dátumot. Az egyhetes turnét pedig holnap, Budapesten az A38 Hajón zárjuk. Nyolc számunk van, de terjedelemben és teljesítményben is ez bőven elég. Nem titkolt szándékom volt ezzel a turnéval az is, hogy összecsiszolódjunk és rutint szerezzünk együtt!

A felállás pedig a következő: Czifra Miki - gitár, Bödecs András - ének, Hornyák Kristóf (Satelles) - dob, Varga Gergő (Wellhello, ex-új Idoru) - gitár, Emil Björkander (ex-Khoma, ex-Children of Fall) - basszus. Az A38 színpadán a PA helyi bőgőse, Pap Attila (Svnseas) játszik velünk.

- A továbbiakra vannak már terveitek? Milyen jövőképet képzeltetek el 2018-ra, esetleg a következő esztendőkre? Már ha gondoltok ennyire előre…

B.A.: - Nem tudunk hosszú távra tervezni, sajnos. Idehaza szinte kizárólag hétvégi koncertekre van csak lehetőség, Miki viszont teljesen le van kötve a Leander Kills által. Én pedig lehet, hogy hamarosan ismét elhagyom az országot. A lemezfelvételeknek és külföldi turnéknak viszont nem látnám akadályát a jövőben. Utóbbiak során akár 2-3 hetes összefüggő koncertsorozatra is lenne lehetőség, itthon viszont – ahogy mondtam – csak egy-egy hétvége a nyerő... Szóval, mindenki addig használja ki a lehetőséget míg lehet, hogy élőben elkapjon minket! (nevet)

fotók: Tóth Gergely, illetve Mohácsi Matyi