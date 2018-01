Sorosista utcai harcosok kiképzésével vádolták meg a civileket - de azért kaptak 50 millió állami támogatást

Az elmúlt időszakban futószalagon hozzák a "bevándorlásszervező" civilek elleni állásfoglalásokat a Fidesz vezette önkormányzatok. Decemberben Pécsről üldöztek el kis híján egy szervezetet, "Soros-kampányközpontnak" bélyegezve egy alapítványt, Ács Rezső szekszárdi polgármester pedig múlt héten akasztotta ki a bullshitmétert, amikor arra hívta fel az éber NER-társak figyelmét, hogy

"Ismeretlen személyek, ismeretlen teherautókkal, különböző tevékenységeket végeznek itt a városban".

A fideszes városvezető be is vallotta, hogy "semmilyen információnk nincs róluk". Kivéve persze azt, hogy ők is a Soros-hálózat emberei.

Nos, nem kizárt, hogy a rejtélyes ismeretlen személyek és ismeretlen teherautóik

a kormány támogatásával végzik "különböző tevékenységüket".

Az Átlátszó átnézte a Soros György pénzéből működő Nyílt Társadalom Alapítvány (OSI) által támogatott szervezetek éves beszámolóit. Ezekből nem csak az derül ki, hogy Orbánék egyes esetekben háromszor akkora összeget adtak "bevándorlásszervezésre", mint az amerikai milliárdos, hanem az is, hogy

még azokat is alaposan kitömték, akikkel az utóbbi hetekben riogatják a magyar településeket.

Háromszor annyi pénzt kaptak "bevándorlásszervezésre" Orbántól, mint Sorostól Az Átlátszó átnézte az amerikai milliárdos pénzéből fenntartott Nyílt Társadalom Alapítvány (OSI) által támogatott szervezetek éves beszámolóit, amelyekből kiderül: számos olyan civil tömörülés van, sokkal több pénzt kapott a kormánytól, mint Sorostól. A Menedék Migránsokat Segítő Egyesületről mi is megírtuk, hogy 2016-ban több tízmillió forinttal dobták meg őket.

A Civil Kollégium Alapítvány beszámolójából megtudhatjuk, hogy 15 nagyvárosban bonyolítanak közösségszervező és képzési programokat. Ezek a Fidesz-univerzum értelmezési szótára szerint

simán lehetnek azok a helyi "Soros-kampányközpontok", amelyek ellen olyan lelkesen harcolt most minden helyi kormánypárti politikus és polgármester.

Sőt, tavaly nyáron be is találta őket a fideszmédia azzal, hogy egyik táborukban olyan aktivistákat képeznek ki, akik zavargásokat akarnak kirobbantani.

A teljes fideszes harckészültségben várt "forró ősz" végül érdeklődés hiányában elmaradt. Ennél is sokkal kínosabb azonban, hogy utcai harcosok keltetőjének kikiáltott Civil Kollégium Alapítvány

2016-ban 3 millió forint, 2015-ben 50 millió forint kormányzati támogatást kapott az EMMI-től.

Vagyis a kormánypropaganda logikáját követve a sorosista utcai harcosokat közpénzből képezték ki, és szintén a kormány támogatásával létesülhet 15 városban "Soros-kampányközpont".