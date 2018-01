Elkötelezettség és hitvallás klasszikus fémzenei aláfestéssel - End of Paradise interjú

- Mivel a zenekar még nem szerepelt a portálon, ezért azt javaslom, hogy kezdjük ezt az interjút az End of Paradise megalakulásának, első éveinek felidézésével. Egy pár mondatban foglaljátok már össze a legfontosabb tudnivalókat!

Tóth László István: - Az End of Paradise 2008 nyarán alakult úgy, ahogy általában létrejön egy zenekar: egy másik bandából kiválik pár tag, hogy a saját útjukat járják. Itt sem volt másképp. Az első esztendőben a kezdeti felállással megszületett egy kislemez, majd kisebb nagyobb koncertek és tagcserék után rá két-három évre következett egy nagylemez (Ne add fel - 2011). Közben azért nem állt meg az élet, jártunk Erdélyben, a Felvidéken, és igyekeztünk minél több helyen megmutatni magunkat. Aztán ismét pár tagcsere történt és elérkeztünk már-már a jelenbe, amikor is a mostani stabil felállás megalkotta az új hangzóanyagot (Ítélet gyűrűje EP - 2014). Töfi (Cserfalvi Zoltán, Denevér Hangstúdió – a szerk.) szaktudásának köszönhetően az ezen szereplő dalok már egy harapósabb hangzásvilágot képviseltek. A nyitódalhoz, az Ébredj fel-hez elkészült egy videoklip, melyben a székesfehérvári Szabad Színház színészei szerepelnek, Balogh Mihály rendezésében. 2015 májusában jelent meg a második nagylemezünk Hétköznapi túlélő címmel, amely már a Nail Records gondozásában látott napvilágot. Az újabb klipünk ennek címadó dalához készült. Ezután következett a 2017-ben – szintén Nail Records logóval – kiadott A kiválasztott album, és erről is a címadó számhoz forgattunk egy videót.

- Nem vagytok egy kimondottan ötvenes korosztály, ezért személy szerint arra is kíváncsi lennék, hogy miért pont a nyolcvanas évekbeli klasszikus heavy metalt választottátok kifejezési formának?

Munkácsi Tamás: - Nyilván a klasszikus heavy metal zenéi is hatottak rám/ránk, de ha én írok egy dalt, soha nem figyelek arra, hogy az milyen korszakra legyen jellemző. Eléggé széles a látókörünk zeneileg, ezt összegyúrjuk és lesz, ami lesz. (nevet) Ez jön belőlem/belőlünk, ezt szeretem/szeretjük.

Laci: - Ez valahogy így alakult. Én mindig is szerettem a klasszikus heavy metalt, nyilván gyerekkoromból ezek a zenék nagy hatással voltak rám. Az előző zenekarom is hasonló stílust képviselt, ezt vittük tovább idestova tíz éve. Újítani nem akartunk, néha progresszív elemekkel tarkítva, de megmaradtunk ennél a klasszikus formánál. A dallamos ikergitáros témákra és a szöveg mondanivalójára mindig is ügyeltünk.

- Nálatok hogyan áll össze egy-egy új anyag? Sok-sok dalvázlat készül két lemezmegjelenés között, és azokból szelektáltok egy új albumra, vagy nem sokkal a tervezett stúdiózás előtt kezditek az alkotómunkát, és csak annyi nótával foglalkoztok, ami ténylegesen megjelenik majd?

Tomi: - Készülnek vázlatok, amiket közösen addig alakítunk, amíg kész szám lesz belőlük. Csak annyi nótával foglalkozunk, ami ténylegesen meg is jelenik, így elég szépen beérik egy-egy dal mire a demózások után a felvételekre kerül sor. (nevet)

Laci: - Igen, így, ahogy Tomi mondta. Annyit tennék még hozzá, hogy a legutolsó lemezünkre elég változatos módon készültek a dalok. Néhány zeneileg már kompletten kész volt, de volt példa arra is, hogy Zombi (Feltein Attila, énekes – a szerk.) hozott egy énekdallamot és a köré írtuk meg a zenét, aztán sokszor, Tomi, Misi (Menyhárt Mihály, basszusgitáros – a szerk.) és én ültünk össze, és addig gyúrtuk, amíg össze nem állt egy-egy nóta, sőt, arra is volt precedens, hogy a próbahelyen öltöttek végső formát a dalok. A stúdiómunkálatok kezdetére egy-két kivételtől eltekintve már minden fel volt demózva és így álltunk neki a végső rögzítésnek.

- Milyen munkamódszer hívei vagytok? Még régisulis, azaz próbatermes, jammelős banda vagytok, vagy mindenki otthon dolgozik a saját kuckójában, és a modern technikát kihasználva fájl csere-berélős módszerrel készülnek a dalaitok?

Tomi: - Egyik sem. (nevet) Ha van egy vázlat, amit bárki hozhat, akkor összeülünk és közösen dolgozzuk ki, csinálunk egy demo verziót. Ezt aztán mindenki otthon hallgatgatja, és ha esetleg van még plusz ötlet, akkor azt beleépítjük.

Laci: - Annyit tennék még hozzá, hogy a modern technikát természetesen nem hagyhatjuk ki, egy közös tárolón mindenki hozzáfér a legutolsó verziókhoz, és ötletelni persze így is lehet.

- Szándékosan nem Tomitól kérdezném, nehogy saját magát dicsérje… Minek vagy kinek köszönhetően került anno vendégként az előző lemezre? Valamint, nekem úgy tűnik, hogy nagyon jó választás volt, hiszen – immár állandó zenekari tagként – amellett, hogy vastagabb lett a megszólalásotok általa, több dal szerzőjeként is erősíti ezt az új lemezt.

Laci: - Ez annak köszönhető, hogy én nem tudok annyira gitározni. (nevet) Négyesben is jól megvoltunk, a számírás sem okozott gondot, viszont szükségünk volt egy technikásabb gitárosra, akire rá lehetett bízni a szólókat. A későbbiekben pedig élőben is meg kellett szólalnunk, így meghívtuk Tomit vendégként a lemezbemutatóra, majd a következő budapesti koncerten már mint állandó tag csatlakozott hozzánk.

- Ez alkalommal egy énekest, és egy billentyűst kértetek fel vendégszereplésre. Légy szíves, mutassátok már be őket! Illetve, miért pont őket kerestétek fel a közreműködésre?

Tomi: - Veres Istvánt kértük fel a billentyűs részek feljátszására. Ő félig-meddig családtag, hiszen Laci tesójának a zenésztársa. Egy nagyon jó zenész… a billentyűk mellett nagyon jó gitáros is! Lévai Sanyit pedig szerintem nem kell bemutatni. Pár éve ismertem meg a zenekarát, a Noctis-t, és egyből eldobtam az agyam tőlük. (nevet) Azóta már többször is játszottunk velük közösen. Itt a reklám helye... Hallgassátok őket! A tavalyi lemezük szerintem masterpiece.

Laci: - Tomi ezt elég jól megválaszolta, nincs is mit hozzáfűznöm. Egy lassú számban és az intróban volt szükségünk billentyűre, a vokál pedig szintén színesítette a lemez anyagát.

- Már több szöveges videót, és egy imidzsklipet is publikáltatok az elmúlt hónapokban a friss CD-ről. Ezeket leendő potenciális EoP slágereknek tartjátok, vagy szerintetek ezek a nóták a legalkalmasabbak arra, hogy bemutassák a lemez anyagát?

Tomi: - A terv az, hogy az összes számhoz készül szöveges videó, a klip pedig – ahogy már fentebb elhangzott – a címadó dalra született. A többit, Laci fejtsd meg kérlek!

Laci: - Ahogy Tomi mondta, minden új dalt szándékozunk szöveges videóként is publikálni, illetve lesz egy lejátszási lista, azaz a komplett lemezt bárki meg tudja majd hallgatni a YouTube-on is. A címadó nóta egy húzós tétel, első körben ahhoz készítettünk egy klipet, viszont tervben van még egy video egy másik nótára is.

- Májusban volt egy akusztikus koncertetek, ami ha jól tudom, az első volt a zenekar történetében. Hogy sült el ez a dolog? Illetve, ez egy egyszeri megmozdulás volt, vagy várható a továbbiakban is ilyen jellegű előadás tőletek?

Tomi: - Remekül sikerült és tervben van több hasonló koncert is, sőt szó volt akusztikus felvételekről is. De ez még majd kialakul, hogy külön kiadványként vagy a következő lemezen – amin már most elkezdünk dolgozni – bónuszként fog megjelenni.

Laci: - Nagyon jól sikerült az az akusztikus buli, és mivel idén tíz éves a zenekar, és ezt valamilyen különleges módon szeretnénk megünnepelni, biztos lesz még ilyen koncert. Az akusztikus lemez még a jövő zenéje. Szó szerint. (nevet)

- Egy-egy CD megjelenést követő turnét lemezbemutatóként definiál szinte mindenki. Ti mennyire toljátok majd a bulikon az új albumot, azaz hány számot emeltek be róla a programotokba?

Tomi: - Szinte a teljes lemez elhangzik majd minden bulin.

Laci: - Így van, az aktuális koncertek gerince erre a lemezre épül.

- A mostani koncertkörúton csak bejáratott helyeket látogattok meg, vagy van a helyszínek között olyan is (esetleg több is), ahol még nem játszottatok?

Tomi: - Vannak bejáratott állomások is, de nagy örömünkre vannak új helyszínek is a dátumok között. A már ismert helyekre nagyon nagy örömmel megyünk vissza, de szeretünk olyan új helyszínekre is eljutni, ahol esetleg még nem is hallottak rólunk. Hazai pályán, Székesfehérváron mindig nagyon jó bulik vannak, de szerencsére mindenhol egyre többen kíváncsiak ránk. Felvidékről is rendszeresen kapunk meghívást, ami nagy megtiszteltetés a számunkra, és ha jól tudom, ősszel majd Erdélybe is megyünk, de ezt Laci jobban fel tudja vázolni. (nevet)

Laci: - Igen, ez a terv. Mindig vannak új helyek, és általában ezek az első bemutatkozások is nagyon jól szoktak sikerülni. A visszatérő helyszíneken pedig egyre nagyobb számban ismernek minket, és nemcsak Székesfehérváron, hanem már egyre több településen.

- Ezek szerint már sikerült valamilyen szinten egy saját közönségbázist kiépíteni?

Tomi: - Nincs annál jobb, amikor egyre több ismerős arcot látsz a koncerteken, szinte mindegy merre jársz. És szerencsére egyre több ilyen rajongónk van, akinek tetszik amit csinálunk és eljönnek ahová csak tudnak. Ezért érdemes csinálni… köszönet érte nekik! A kérdésre válaszolva: Igen, kialakult egy közönségbázis-szerű. (nevet)

Laci: - Igen, ez így van. Klubkoncerteken általában van egy minket ismerő közönség, a fesztiváloknál kicsit más a dolog, de ott is sok ismerős arcot látni. Mindig jól érzéssel tölt el minket, hogy folyamatosan növekszik a táborunk.

- Nem egy helyről hallottam, hogy a privát megkeresésekre (CD, póló rendelés/küldés, stb.) azonnal és nagyon korrektül reagáltok. Azt tudom, hogy közös ismerősünk a menedzseretek, azt viszont nem, hogy minden teher az ő vállán nyugszik-e, vagy egyes feladatokban besegítetek-e neki? Gondolok itt koncertszervezésre, amédiával való kapcsolattartásra, a merch dolgokkal való foglalkozásra, klipforgatás megszervezésére, stb.

Tomi: - Laci jó munkásember! (nevet) A lemezfelvételeknél is emberfeletti munkát végzett, illetve a koncerteket is ő szervezi. A CD, póló rendeléseket szintén, azaz elmondható, hogy ő a motorja a zenekarnak. És akkor most már kölcsönösen fényeztük egymást. (nevet) Mindenki próbál beletenni annyit a banda működésébe, amennyit tud.

Laci: - Köszönöm a kedves szavakat! Igazából a koncertszervezést a zenekar és a menedzserünk közösen végzi, a merch beszerzést, árusítást, küldést pedig én tartom kézben. Ha megtisztel minket valaki, hogy tőlünk rendel, a minimum, hogy azonnal reagálunk rá és mihamarabb elküldjünk a rendelt tételt. A médiával való kapcsolattartást és az interjúkat a menedzserünk szervezi.

- A dalaitokra, lemezeitekre érkező véleményekkel – legyen az negatív kritika, vagy pozitív visszajelzés – milyen mértékben foglalkoztok?

Tomi: - A pozitív visszajelzés mindenképp jó és nagyon örülünk neki. A negatív kritika más lapra tartozik. Amennyiben építő jellegű, akkor természetesen foglalkozunk vele, de az értelmetlen fikahalmokat pont lesz..juk.

Laci: - Az építő jellegű kritika pont azért építő, hogy a zenekar tanuljon belőle, esetleg fejlődhessen tőle. Ezekből viszonylag kevés van, de az abban leírtakat igyekszünk megfogadni. A pozitív visszajelzéseknek meg természetesen nagyon örülünk. Igazából negatív kritika globálisan nem ért minket, maximum egy tárgyias leírás. Itt azt vesszük észre, hogy az elsővonalas zenekarokhoz akarnak hasonlítani minket, de azt azért lássuk be, hogy – a főállású muzsikusokkal ellentétben – nálunk a zenélésre fordított lehetőség és a szabadidő erősen korlátozva van.

- Ahogy már többször szóba került, nyáron lesz 10 éves a zenekar. Egy esetleges akusztikus buli mellett ennek megünneplésére készültök még máshogy is? Valamint, 2018-ra még miket ütemeztetek be?

Laci: - Már tavasszal elkezdjük a felkészülést a 10 éves jubileumra, és őszre tervezünk egy nagyszabású koncertet (vagy többet), különleges műsorral, vendégfellépőkkel, régi zenésztársakkal. És igen, lesz akusztikus buli is, régen vagy soha nem játszott dalokkal.

A nyári fesztiválok szervezése még folyamatban van, illetve március környékén igyekszünk majd nyilvánossá tenni az őszi turnéidőpontokat. Ahogy említettem, tervezünk az új lemezhez még egy videoklipet, valamint egy erdélyi koncertsorozatot mindenképpen. És a dalírás, új lemez megjelenése a közeljövőben folyamatban van, de mindezekkel kapcsolatos konkrét időpontokat még nem szeretnénk mondani.