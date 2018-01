Fekete-Győr András: a Fidesz elárulta a polgári Magyarországot, egyenlő az MSZMP-vel

- Miért támogatta a Fideszt?

- A szüleim antikommunista lelkületű, polgári életet élő emberek, akik sokat nyomták a politikát otthon, én pedig hittem nekik. Személy szerint a Fideszben az fogott meg, hogy egykor sok kompetensnek tűnő politikus szerepelt a soraikban: Orbán mellett Navracsics, Varga, Pokorni. Aztán benőtt a fejem lágya, a Fidesz pedig elárulta azt, amiben hittem: egy korszerű, teljesítményelvű, polgári Magyarországot.

- Egyáltalán nem látott rossz momentumokat a Fidesz 1998-2002 közötti kormányzásában, vagy annak ellenzéki tevékenységében? Vagy azt az időszakot összességében elfogadta?

- 1998-ban 9 éves általános iskolás, 2002-ben pedig 13 éves gimnazista voltam – máson járt az eszem. Arra emlékszem, hogy évekkel később az első Fidesz-kormányra, mint pozitív időszakra hivatkoztam az osztálytársaimmal folytatott vitákban. Utólag természetesen sokkal tisztább a kép, és például nagy mulasztásnak tartom azt, hogy 28 évvel a rendszerváltás után még mindig nem nyilvánosak az ügynökakták.

- Miért, illetve mikor fordult el Orbán Viktor pártjától?

- Nem emlékszem a konkrét napra, amikor elfordultam tőlük. Arra emlékszem, hogy másodéves joghallgatóként felállt a szőr a hátamon a magánnyugdíjak államosításától, az Unióval folytatott háborútól és az alkotmánymódosítás körüli hisztériától. Elegem lett, kiábrándultam és hosszú évekre politikai apátiába zuhantam.

- Tud mondani három dolgot, ami tetszik Önnek a jelenlegi Fideszben?

- A Fidesz egyenlő az MSZMP-vel. Állampárt. Haverok, vazallusok, csinovnyikok.

- Ezek szerint nem tud jó dolgot mondani. Mi a három legfontosabb dolog, ami miatt le akarja győzni Orbán Viktort?

- Feudális rendszert épített, és köze sincs a XXI. századhoz. Mi birtoklás helyett a megosztásban és a működésben hiszünk. Az okostelefonom nekem nem ígérget, hanem teljesít. Ha nem teljesít, kicserélem. A politikus ígérget, nem teljesít. Mi működő, teljesítményalapú politikát akarunk és ezért dolgozunk.

Emellett a generációnk elvándorlásáért és a szegénységben élők lenézéséért még nagyon komoly árat fog fizetni a Fidesz.

- Hadházy Ákos a Fidesz önkormányzati képviselőjeként kezdett politizálni, Vona Gábor a Fidesz tagjaként. Ön azt nyilatkozta, hogy először a Fideszt támogatta, mint szavazó. Mi lehet az oka, hogy ennyiféle pártban leltek ezután politikai otthonra az egykori fideszesek?

- Vona Gábor és Hadházy Ákos a 2000-es években létrejött pártokban találtak politikai otthont. Én az eggyel későbbi generációhoz tartozom – nincs is olyan parlamenti párt, amire politikai otthonként tudtam volna tekinteni. Úgy tűnik, nem vagyok ezzel egyedül.

- Érez felelősséget az egykor leadott szavazata miatt?

- Akkor ez tűnt a helyes döntésnek, persze utólag könnyű okosnak lenni. De nincs lelkiismeret-furdalásom: Orbán Viktornak, Rogán Antalnak, Mészáros Lőrincnek és a többinek legyen.

- Mit üzen a jelenlegi fideszeseknek, illetve azoknak, akik úgyszintén elfordultak a kormánypárttól?

- Hamarosan új politikai közösség után kell majd nézniük, mert a Nemzeti Együttműködés Rendszerének szavatossága lejár. A következő négy év kérdése nem az, hogy bal vagy jobboldali kormányunk lesz, hanem hogy tovább sodródunk-e a feudalizmus felé. A mi generációnk célja ezzel szemben más sem lehet, mint hogy reményt adjunk egy korszerű szemléletű, teljesítményalapú nemzetre.

- Ön szerint mi és milyen mértékű a felelőssége a Fidesz választóinak?

- Sok kocsmában megy a királyi tévé. Megvezetik az embereket a propagandával, nem csoda, hogy nem találnak alternatívát az ellenzéki oldalon. Szerencsére több olyan egykori fideszes, aki túl tudott ezen lépni, már most is momentumos. Mindent megteszek érte, hogyha nem is ma vagy holnap, de holnapután már szerethető alternatívát nyújtsunk a Fidesz által becsapott embereknek. Saját választóiknak is, hiszen őket csapták be a legjobban. A kampányban remélem, ők is jobban megismernek minket. Mi bízunk bennük és számítunk rájuk is.