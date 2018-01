Mészáros van, hogy nem magángéppel repül

Ha eddig valakinek nem jutott volna el a tudatáig, hogy milyen mértékben folyik az ország kirablása, vagy ha ez el is jutott, akkor azt hiszi, hogy a miniszterelnöknek ehhez semmi köze, akkor most álljon meg egy pillanatra és gondolkodjon el azon, hogyan is lett Orbán Viktor szülőfalujának polgármestere az ország leggazdagabb embere.

Ha erre bárkinek a tehetség lenne a válasza, akkor javasoljuk az alábbi videó megtekintését, ami után már csak az jut eszünkbe, hogy azért választhatták ezt az embert strómannak, mert ha egyszer bíróság elé kellene állnia, fennállna a beszámíthatatlanság gyanúja.

Mészáros elmondta, hogy a Bombardier típusú repülőgép amivel járni szokott nem a sajátja, csak bérli, de van amikor más géppel közlekedik. A HírTV kiderítette, hogy a közbeszerzéseket sorra nyerő Mészáros egy olyan osztrák cégtől bérli a gépet, amelynek se ügyfélszolgálata, se honlapja nincsen.