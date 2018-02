A Galaktikus Birodalom toborzóival találkozik Han Solo

Az egyesek szerint istencsászár, a mások szerint meg borzalmasan rossz VIII. epizód – Az utolsó Jedik után megjött az önálló Solo-film első előzetese. A Star Wars univerzumának legtökösebb csempésze, Han Solo eredettörténetét meséli majd el a film. Ebben az időben, a galaxisban már megszilárdította hatalmát a Birodalom, a Halálcsillag még javában épülget titokban (a Zsivány egyes című film előtt vagyunk még), azonban galaxis-szerte toboroznak újoncokat a Birodalmi Hadiflottába. Ha minden igaz, akkor Han Solo is így kezdi majd pályafutását. A film készítéséről sok pletykát lehetett hallani, amely nem éppen zökkenőmentes forgatásról tett tanúbizonyságot. Volt közben rendezői csere, de a Solo karakterét megformáló színésznek is kellett egy kis továbbképzést adni. A Solo-filmet májusban mutatják be.