A menekültáradatot emeli ki Olaszország kapcsán egy sulis földrajzkönyv

Egy 8. osztályos általános iskolásoknak szánt állami földrajzkönyv Olaszország kapcsán három fontos információt emel ki: fővárosa Róma, Afrika irányából óriási menekültáradattal kell megküzdenie és jelenleg is 4,3 millió menekült él az országban. A 24.hu írta meg először, hogy már a tankönyvekben is hódít a migránstéma, csak idő kérdése, és a diákoknak Soros György „rémtetteiről” is tanulniuk kell majd.