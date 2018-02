Törvénytelen lehet a 90 milliárd szétosztása a fideszes politikus miatt - lemondásra szólította fel a Jobbik

Mint arról beszámoltunk, Lipők Sándor egyszerre töltötte be polgármesteri, megyei képviselői, valamint miniszteri biztosi pozícióját, ami a hatályos törvények szerint összeférhetetlen. Utóbbi pozícióban ráadásul mintegy 90 milliárd forintnyi uniós, TOP-os pályázati pénz szétosztásáról döntött. A részletekről cikkünkben olvashat:

Polgármester, megyei képviselő és miniszteri biztos - törvénytelenül dönthetett tízmilliárdokról Lázár embere Február elején az Index számolt be róla: a fideszes Csiba Gábor 2017 áprilisa óta a Belügyminisztérium miniszteri biztosa, ő felelős a büntetés-végrehajtási egészségügyi központ kialakításáért és felügyeletéért.Csiba ezzel párhuzamosan a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés tagja is, a hatályos önkormányzati törvény szerint párhuzamosan nem végezhető.

Fülöp szerint az eset súlyosan érinti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Mint mondta, Lipők Sándornak tudnia kellett volna, hogy köteles bejelenteni az összeférhetetlenséget. Mivel ez nem történt meg, a megyei közgyűlésnek törvényben szabályozott eljárás keretén belül kell megállapítania az összeférhetetlenség tényét, majd meg kell fosztani mandátumától Lipők Sándort. Fülöp Erik szerint ez senkinek sem tenne jót, ezért felszólítja a politikust, hogy ne várja meg az eljárás végét, hanem mielőbb adja vissza mandátumát.

A Jobbik politikusa szerint Lipők összeférhetetlensége a TOP-os pályázatok törvényességét is megkérdőjelezi, hiszen jogszerűtlenül vett részt előkészítő munkálatokban és döntésekben is. A Jobbik Lipők lemondása után kezdeményezni fogja az eljárási rendszer átvizsgálását. Emlékeztetett: korábban is számos alkalommal hívták fel a figyelmet eljárási hibákra és igazságtalanságokra. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az érintett pályázatok keretében mintegy 90 milliárd forintot költhetett el különböző fejlesztésekre.