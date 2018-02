Visszataszítónak tartja a romák migránsokkal való riogatását a jobbikos képviselő-jelölt

A zenésznek a lakossági fórumon elhangzott épületes gondolatait a Hírtv idézte:

"Azért vagyok itt, hogy elmondjam, mi vagyunk a legjobban érintve ebben, cigányok. Mert képzeljétek el, ha ide százezrével betelepítenek bevándorlókat a cigányok ellenében. Kilencmillió forintot akarnak adni most vagy személyenként, vagy családonként, lakást, munkát, akkor annak, amennyi van most a szegény cigány társadalomnak, még az öt százaléka sem lenne, még most is borzalmas helyzetben élnek."