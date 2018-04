Marad a kétharmad: a külföldre menekültek és az átjelentkezők nem tudták megfordítani az eredményt

A szavazatszámlálás értelmében a 109 egyéni választókerületből 91-ben a Fidesz-KDNP pártszövetség jelöltje nyert, 8-ban az MSZP-Párbeszéd szövetség, 3-ban a DK, 1-1-ben a Jobbik, az LMP, illetve az Együtt jelöltje szerzett mandátumot, valamint 1 független jelölt is bejutott a parlamentbe.

Országos listáról a Fidesz-KDNP 42, a Jobbik 25, az MSZP-Párbeszéd 12, az LMP 7, a DK 6 képviselőt küldhet az Országgyűlésbe. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata pedig 1 kedvezményes mandátumhoz jutott.

Az új Országgyűlésben így

A jellemzően fiatalabb korosztályt képviselő átjelentkező és külföldről szavazó választópolgárok esetében elmondható, hogy körükben kiemelkedően magas az ellenzéki érzelműek aránya, a Jobbik, az LMP és a Momentum pedig sokkal jobban teljesített náluk, mint a hazai országos listán vagy egyéniben.

Ez azt jelzi, hogy a három pártnak komoly tartalékai vannak a fiatal generáció köreiben, ám április 8-án ez nem volt elég az érdemi változáshoz.

"Beadtunk pár kifogást azokon a helyeken, ahol fura volt az eredmény. Az első meg is jött és nyertünk, most még fellebbezünk, és ha azt is nyerjük, akkor ebben a szavazókörben újra meg kell tartani a szavazást"- írta a párt a közösségi médiában.