Videópremier: Ki van otthon? – Zenekarok összefogása egy közös dalban és Kárpát-medencei turnéban

Új dallal, és a hozzá forgatott videóval jelentkezett a VálaszÚt zenekar. A Ki van otthon? szövegírója dr. Varga Tibor jogtörténész, a Szent Korona Szabadegyetem alapítója, a Szent Korona Országáért Alapítvány elnöke (aki szintén hallatja a hangját a felvételen), a zenét pedig Szebelédi Zsolt ’Szergya’, a VálaszÚt énekes-dobosa, és a P.Mobil dobosa szerezte. A szám érdekessége, hogy a címe három rockcsapat baráti összefogásaként megvalósult turné elnevezéseként is szolgál, valamint, hogy mindegyik formáció énekese – Szergya mellett Ézsiás Péter (Historica), és Varga Zsolt (Kerecsen) is – közreműködik benne. Portálunkon debütál a klip, sőt a főszereplők néhány gondolatot is fűztek a megjelenéshez.