Fidesz: elítéljük a fajgyűlölet és az antiszemitizmus minden formáját

Azt eddig is tudtuk, hogy a Fidesz nagyon jó kapcsolatot ápol Izraellel, így nem is csodálkozunk azon, hogy a miniszterelnökség a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjára hosszú közleménnyel készült, aminek rövidített formáját a párt is kiküldte. Az viszont kérdéses, hogy az ebben szereplő kijelentéseket hogyan tudják összeegyeztetni jelenlegi propagandájukkal.