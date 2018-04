Most szombaton még többen tüntethetnek a kormány ellen

A múlt szombati tüntetés vezérszónoka reagált Rogán Antal vasárnap esti, Echo TV-ben tett kijelentésére, melyben "politikai bolhacirkusznak" titulálta a demonstrációt. Gulyás szerint "100 ezer bolha volt a Kossuth téren".

Gulyás Balázs az Egyenes beszédben közölte: jelen állás szerint a Facebookon 56 ezren jelezték biztosra a részvételüket, így második tüntetésként ez lehet minden idők legnagyobb demonstrációja, mivel szerinte még többen is lehetnek, mint az előző szombaton.

Arról is beszélt, hogy még nem döntötték el, legyen-e vonulás, mert meg szeretnék találni a tüntetésnek azt a módját, ami legjobban illik a tömeg hangulatához.

Gulyás Balázs elmondta, ezúttal is hívják a pártokat és remélik, most meg tudnak jelenni valamilyen formában majd a színpadon is.

Hozzátette: előző szombaton is kérték a politikai formációk képviselőit, hogy a Himnusz idejére álljanak fel a színpadra, de többen jelezték, hogy ezt egyelőre nem szeretnék.

A szónok szerint jelzésértékű volt, hogy árpádsávos zászlók lengtek az EU himnusza, az Örömóda alatt, DK-s sapkák fölött.