Soros-ösztöndíjas volt a Soros-listázó lap tulajdonosa, Schmidt Mária

Óriási felháborodást okozott a közéletben, hogy Orbán Viktor kedvenc történész asszonyának, Schmidt Máriának a lapja innen-onnan összeszedett nevekből egy állítólagos Soros-listát szerkesztett. Már csak azért is kritikán aluli a Figyelő „munkája”, mert például az a Boytha György is felkerült a listára, aki már 2010-ben (!) elhunyt, ráadásul haláláig Fidesz-szimpatizánsnak vallotta magát, de bekerült a szórásba Orbán Viktor korábbi gazdasági minisztere, Chikán Attila is.

Fidesz-szimpatizánsok is felkerültek a Soros-listára A lista negyedik helyén szerepel Boytha György, a CEU, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az ELTE egykori oktatója, aki 2010-ben, még a Fidesz választási győzelme előtt elhunyt.Ezt fia, Boytha Péter írta meg az Indexnek, hozzátéve, hogy"soha párt tagja nem volt, politikai meggyőződése azonban igen. Igazi européer és haláláig a Fidesz politikájának támogatója volt."

A Nemgogol blog most visszakereste a XX. Századi Intézet honlapjára feltöltött korábbi Schmidt Mária-életrajzot, melyben bizony ott virít: a történész asszony egyszer 3, egyszer pedig 1 évig a zsidóság XX. századi történetének kutatásaira a Soros Alapítványtól kapott ösztöndíjat. Természetesen az intézet honlapján „a múltat végképp eltörölni” bolsevik elvet követve már egy „lebutított” életrajz található. Ám ma már klisészámba megy, hogy ami egyszer felkerült az internetre, az ott is marad: az archivált honlapok visszakeresése szinte gyerekjáték.

Így a blog újra elérhetővé tette Schmidt Mária teljes önéletrajzát, melyben ott olvasható két Soros-ösztöndíj is:

Három éves (sic!) kutatási ösztöndíj a magyar zsidóság 20. századi történelmének tanulmányozására az MTA-Soros Alapítványtól. Témavezető: Dr. Ránki György (1985-1988)

valamint

Egy éves (sic!) kutatási ösztöndíj az MTA-Soros Alapítványtól az Indiana University Jewish Studies programjához, Bloomingon, Indiana, USA (1988-1989)

Ismert, a Fidesz számos prominensét Soros György támogatta. A régi vonalból maga Orbán Viktor Soros-ösztöndíja a legismertebb, de a Soros-egyetemnek nevezett CEU-n végzett Kovács Zoltán kormányszóvivő, illetve féléves Soros-ösztöndíjjal volt az Egyesült Államokban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.