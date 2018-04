Ungár nem ment el a Magyar Nemzetről tárgyalni

A lap úgy tudja: külföldi utazás miatt mondta le a tárgyalást, és nem tudni, hogy egyáltalán szándékában áll-e annak átütemezése, vagy ezzel le is mondott az iparági infók alapján 1,5 milliárdért árult portékáról.

Az Index forrásai szerint a bezárások közben az előre bejelentett ütemben folytatódnak, a lapok és a rádió munkatársai leadják belépőkártyáikat és összeszedik a holmijaikat. A hírportál informátorai arról is beszámoltak, hogy Simicska Lajosék nem akarják mindenáron eladni a lapokat.

Állítólag nem véletlenül jelentették be a bezárást, hanem azért, mert be akarják zárni a lapokat. Bár több lehetséges vevő is feltűnt a lapcsalád és a rádió körül, de Simicskák semmiképpen sem akarják a kormánynak vagy annak sameszinek átjátszani a céget. Ezért több megkeresésre is nemet mondtak.