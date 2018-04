A rock ’n’ roll örök – Különleges válogatáslemez, és születésnapi koncert: Mentes Norbert 50

A lemez az áprilisi HammerWorld magazin extra CD mellékleteként látott napvilágot, de önálló kiadványként, exkluzív digipak formátumban is elérhető. Az 50 perc játékidejű albumon három új dal is hallható, valamint – a főszereplő eddigi zenei pályafutásának keresztmetszetét adó válogatás keretén belül – régebbi szerzeményeket is tartalmaz, amelyek újrakeverve, újramaszterelve kerültek a korongra, és amelyekben számos hazai és nemzetközi vendég közreműködik.

A címadó dalhoz egy videoklip is készült:

A CD számlistája és a közreműködő vendégek:

1. A rock ’n’ roll örök (feat. Moby Dick, Nagy Feró, Kalapács József, Rudán Joe)

2. Átverés (feat. Téglás Zoltán)

3. Emlékezz (feat. Nagy Feró)

4. Durván akár a vulkán (feat. Schmiedl Tamás)

5. Legyél jó (feat. Kalapács József, Rudán Joe)

6. Labirintus (feat. Szokodi Zoltán)

7. London hiába vár (feat. Pohl Mihály, Tóth Attila, Kovács Koppány, Fábián Zoltán, Sziva Balázs)

8. Két Nap (feat. Nyerges Attila, Fábián Zoltán)

9. Jöjj el szabadság / Przybądź wolności (feat. Grzegorz Kupczyk, Fábián Zoltán)

10. Nemzeti dal (feat. Varga Miklós, Kalapács József, Sziva Balázs)

11. Lengyel, Magyar / Polak Węgier (feat. Andrzej Nowak, Fábián Zoltán)

12. Pulzus (Instrumental)

13. Gazember (Live) (feat. Lukács László)

„A címadó dal egy különleges rockballada, amihez azokat a zenészeket és énekes előadókat hívtam meg, akiket tisztelek, és a zenei pályánk is kapcsolódott az elmúlt évtizedekben. A nóta szövegét Pusztai Zoltán költő és szövegíró barátom jegyzi, aki először ezt a sort írta meg: A rock ’n’ roll örök és téged is túlél. Mondtam neki, hogy akkor legyen a másik sorában az, hogy engem is túlél… És így már lehetne akkor a szülinapi dalom is. (nevet) Aztán Hoffer Péter dobos barátom, aki több mint két évtizedig volt a Moby Dick tagja, egy olyan szerzeménnyel lepett meg, ami a 23 évvel ezelőtti Brazzil projektünket ’idézte’ meg. Szokodi Zoltán eredeti Brazzil énekes fel is énekelte, ez lett a Labirintus. Az instrumentális tétel, a Pulzus alapját pedig Jancsó Miklós, a korai MD felállás első basszusgitárosa hozta, akivel számtalan dalt alkottunk közösen. Ez a szám nagyon elüt a megszokottól, de így tényleg eklektikus lett a lemez, mint ahogy a zenei pályám is az. (nevet) Az egész albumot a változatosság jellemzi, ami az elmúlt évtizedekben tett zenei kirándulásaimat tükrözi.”

Az 50. születésnapot április 21-én Norbi egy szintén különleges koncerttel ünnepli meg a Barba Negrában, ami egyben a Moby Dick legendás Körhinta című albumának 25. jubileuma is. Az esten a sok meglepetés mellett jó néhány vendégfellépő is tiszteletét teszi majd.

A koncert vendégei:

Nagy Feró (Beatrice), Kalapács József (Kalapács, ex-Pokolgép, ex-Omen), Rudán Joe (Rudán Joe Band, Dinamit, ex-Pokolgép), Nyerges Attila (Ismerős Arcok), Sziva Balázs (Romantikus Erőszak, ex-Hungarica), Ézsiás Péter (Historica), Barbaró Attila (Zorall, Junkies), Szijártó Zsolt (Kárpátia, ex-Akela, ex-Omen), Nagy Hunor Attila (Beatrice), Vörös Gábor (ex-Omen, Piramis), Motörhand, Brazzil, ex-Moby Dick tagok és sokan mások!

A koncerthez és Norbihoz szorosan kapcsolódó hír, hogy a napokban a Moby Dick Okos világ címmel egy vadonatúj dallal lepte meg rajongóit. Ehhez egy videoklip is készült, melyet nem szokványos helyszínen és körülmények között rögzítettek.

„Az elmúlt időszakban felvettünk pár új Moby Dick dalt, és úgy ítéltük meg, hogy az Okos világ című nóta képi megjelenítéséhez van egy olyan elképzelésünk, amit érdemes megörökíteni. Rendező barátunkkal többször beszélgettünk és jött az ötlet, hogy egy kemény metal zenekarként nem szokványos helyszínen adjuk elő a dalt, hanem egy olyan helyen, ahol sok turista van, ezért várhatóan mindenki előkapja majd az okostelefonját. Ez be is jött, mindenki mobilozott, így demonstrálni is tudtuk azt, hogy már minden ’okos’ ebben a kifordított világban, csak mi magunk hülyülünk meg. (nevet) A forgatáson nagyon jól éreztük magunkat annak ellenére, hogy nagyon hideg volt. Smici egyoldali tüdőgyulladással, én meg arcüreggyulladással nyomtam végig a felvételeket.”

A dal élőben először az április 21-ei koncerten csendül majd fel.

fejlécfotó: Tigyi Zsuzsanna