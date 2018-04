Orbán kipöccintheti Lázárt a miniszterelnökség éléről

A kormányfő a Miniszterelnökségről úgy fogalmazott: szeretné átalakítani a kormány "agyközpontját", másfajta vezetési szerkezetet kíván létrehozni. Ebben az ügyben már voltak és a hétvégén is lesznek komoly tárgyalásai - tette hozzá.

Orbán Viktor jelezte azt is, mielőbbi kormányalakításban érdekelt ő is és az ország is, a tárgyalások zajlanak, "gyorsan lesz új kormányunk", új minisztériumokat azonban nem akar, mert szerinte a nagy minisztériumok beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, ezért nem kell rajtuk változtatni.

Célul tűzte továbbá, hogy a parlament - a korábbi évekhez hasonlóan - a nemzetközi viszonylatban is szokatlan, és az ellenzék által is sokszor támadott módon a nyári szünet előtt fogadja el a jövő évi büdzsét. A munkálatok állásáról már tárgyalt is Varga Mihállyal, akinek a jövőben is számít a munkájára..