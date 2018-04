Metróállomásokat akadálymentesítenének

A Tarlós István főpolgármester, Bagdy Gábor és Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettesek által jegyzett - a budapest.hu oldalon közzétett - előterjesztés elfogadásával a testület dönthet "az esélyegyenlőség megteremtése, a mozgásukban korlátozottak helyzetének további javítása érdekében" az állomások felújításával egyidejűleg a rekonstrukciós projekt korábbi műszaki tartalmában nem szereplő öt állomás - Arany János utca, Ferenciek tere, Kálvin tér, Corvin-negyed, Klinikák - speciális akadálymentesítéséről.

A Dózsa György út metróállomás akadálymentesítését a metróvonal északi szakaszának felújítása után, a forgalomba helyezést követően végezhetik majd el, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével (MEOSZ) kötendő megállapodás szerint legkésőbb 2020 szeptember végéig.

Tehát a rekonstrukciós projekt jelenlegi kiviteli szintű tervei 12 állomás akadálymentesítését tartalmazzák, és ezen felül a főváros további hat állomás - Dózsa György út, Arany János utca, Ferenciek tere, Kálvin tér, Corvin-negyed, Klinikák - akadálymentesítését vállalja a projekten kívül, de azzal párhuzamosan.

Az Ecseri út és a Pöttyös utca metróállomás esetében ideiglenesen korlátlifteket építhetnek, végleges megoldás 2023. december 31-ig születhet.

Az előterjesztésben kitértek arra: bár megoldható, hogy ezeket az eszközöket a mozgássérült utasok segítő igénybevétele nélkül is használni tudják, a MEOSZ korábbi állásfoglalásában ezek alkalmazását nem fogadja el, mert az eszközök az utasok további körei számára - kisgyermekkel, babakocsival utazók, idős, nehezen mozgó emberek, nehéz csomaggal közlekedők - számára nem jelentenek megoldást.

Az említett öt állomás esetében megvalósítandó speciális akadálymentesítés részleteit is ismertették az előterjesztésben. Ezek szerint a Klinikák állomásnál a peronszint és a felszín között épülne úgynevezett ferdepályás felvonó, ez a becslések szerint nettó 640 millióba kerülhet. A Corvin-negyednél a peronszint és az aluljárószint között ferdepályás felvonó, az aluljáró és a felszín között hagyományos felvonó épülne nettó 929 millió forintból.

A Kálvin térnél a peronszint és az aluljárószint között épülne ferdepályás felvonó nettó 671 millió forintos becsült összegből, a Ferenciek terénél pedig nettó 656 millió forintból. Ennél a két állomásnál az aluljáró és a felszín között már van lift.

Az Arany János utcai állomás esetében a peronszint és a felszín között ferdepályás felvonót építenének. Ennek becsült költsége nettó 653 millió forint.

A Lánchíd felújítása 2021-re fejeződhet be

A Fővárosi Közgyűlés szerdán jóváhagyhatja és megkötheti a Lánchíd és a 2-es villamos alagútjának rekonstrukciójára vonatkozó megvalósítási megállapodás módosítását is, amely szerint szeptemberben kezdődhetnek meg a felújítási munkálatok, és várhatóan 2021 június végére fejeződhetnek be. A Lánchíd felújítása tartalmazza a közúti pályalemez és a járdakonzolok teljes elbontását és újjáépítését, valamint a megmaradó acélszerkezetek javítását és korrózió elleni védelmét. Továbbá a gyalogoskorlátok műemléki felújítását, a kőfelületek javítását és felülettisztítását, a köz- és díszvilágítás korszerűsítését, a Duna-meder szükség szerinti rendezését, a hídfőkben lévő gyalogos-aluljárók szélesített átépítését, a hídfő lépcsőinek átépítését, a hídfők helyiségeinek felújítását és lehetőség szerinti hasznosítását. A testület tárgyalhat a városnéző buszok üzemeltetésére vonatkozó koncessziós beszerzési eljárás eredményéről szóló előterjesztésről is, amely szerint a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot a Program Centrum Utazásszervező Kft. és a Mr. Nilsz Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. közösen tette, így ez a konzorcium a közbeszerzési eljárás nyertese havi 25 millió forint ajánlati árral.