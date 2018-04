Megkísérlik túlszárnyalni a múlt heti ellenzéki tömegdemonstrációt

Ennek tükrében a közösségi háló számai is irányadóak lehetnek az aktivitás szempontjából. A Mi vagyunk a többség! néven futó civil szerveződés első Facebook-eseménye kapcsán 39 ezren jelezték, hogy biztosan ott lesznek az április 14-i tüntetésen, míg 85 ezren érdeklődtek iránta. A mostani, április 21-i tüntetés esetében eddig 19 ezren jelölték be, hogy biztosan részt vesznek a szombati demonstráción, és 51 ezren kapcsolódtak érdeklődőként az eseményhez.

A 2.0 Mi vagyunk a többség - újabb tüntetés a demokráciáért! elnevezésű szombati budapesti demonstráció 18 órától indul a Kossuth térről a Szabad sajtó útjára, ahol beszédeket is tartanak majd. A Facebook-esemény leírása szerint felszólal:

Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója

Gulyás Balázs, a netadós tüntetések szervezője

Gyetvai Viktor, diáktüntető

Homonnay Gergely, író, újságíró, tanár,

Unyatyinszky György, a Békemeneten bántalmazott Magyar Nemzet-es újságíró

Márki-Zay Péter, hódmezővásárhelyi polgármester

„A választások tisztaságát rengeteg dolog sértette, a legfontosabb probléma azonban a Fidesz közpénzből épített pártmédiája, a sajtószabadság korlátozása. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy az ügyészség a fideszes bűnözőket is üldözze, az ellenzéki pártok pedig ne egymást támadják, hanem működjenek együtt a Fidesszel szemben! Találkozzunk szombaton délután 6 órakor a Kossuth téren, és vonuljunk át együtt a Szabad sajtó útjára, a Károly körúton keresztül! Gyakoroljunk nyomást a döntéshozókra, fidesztelenítsük a mi pénzünkből fenntartott közmédiát, kezdjünk el közösen cselekedni!”

- írták a szervezők a Facebookon.

Lezárás és forgalomkorlátozás az Erzsébet hídon Rendezvény előkészületei miatt időszakosan lezárták az Erzsébet híd Pest felé vezető oldalát szombaton délelőtt - közölte Facebook-oldalán a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Arról tájékoztatnak, hogy Buda felől Pestre csak a BKK járatai hajthatnak át a hídon. Ugyanakkor a jelentős torlódás miatt az autóbuszok megnövekedett menetidővel közlekednek. Hozzáteszik, hogy a híd Budára vezető oldalán csak egy sáv járható ezért érdemes más útvonalat választani. A BKK pénteken a honlapján azt írta, hogy szombaton a délután kezdődő demonstrációhoz kapcsolódó színpadépítés miatt már reggel 6 órától lezárják a Szabad sajtó út belső forgalmi sávjait, ezért irányonként csak egy-egy sávon haladhat a forgalom. (MTI)

Az elmúlt napokban azt is világossá tették: céljuk egy civil mozgalom létrehozása, amely a tüntetéssorozatból nőne ki, és a Fidesz ellensúlya lehet. Továbbá szeretnék rábírni az ellenzéket az együttműködésre.

Korábban úgy lehetett tudni, az ellenzéki pártokból is hívtak volna felszólalókat, de elsőként a Jobbik jelezte közleményben, hogy köszöni a felajánlást, de nem delegál felszólalót a demonstrációra, illetve ezt várja el a felelősen gondolkodó többi ellenzéki párttól is. Mint írták, szeretnék, ha a tüntetéssorozat nem veszítené el civil jellegét, ugyanakkor támogatásukról biztosították az újabb demonstrációt, és jelezték: magánemberként politikusaik és szimpatizánsaik továbbra is jelen lesznek a tömegben. Az viszont hozzátették:

„a tüntetéssorozatnak nem használna, ha pártok prominensei rátelepednének és saját politikai céljaikra használnák fel az óriási tömeget mozgósító eseményt.”

A szervezők állásfoglalása szerint a pártok ezúttal a saját szimbólumaikkal is jöhetnek, sőt bárki bármilyen jelképpel érkezhet, csak az ne legyen önkényuralmi. Azt is kérik, magyar vagy uniós zászlót is hozzanak magukkal a résztvevők.