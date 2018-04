Meglepő koncepció: nyeregbe, légiutas!

Időnként fel-felröpennek elsőre (sokszor másodszorra, harmadszorra is) hajmeresztőnek tűnő költségcsökkentő, vagyis a cégek szempontjából haszonnövelő elképzelések.

Ebben a "kategóriában" általában élen jár Európa vezető "fapados" légitársaságának, az ír Ryanairnek az első embere, Michael O'Leary. Volt, hogy azzal a javaslattal rukkolt elő, hogy

a rövidebb távú járatokra kettő helyett elég lesz egy pilóta is, ha vele történik valami, majd az erre kiképzett egyik légiutaskísérő lerakja a gépet.

De O'Leary egyszer felvetette (nem vicc!) az állóhelyek bevezetésének lehetőségét is, hogy így még több utast lehessen fedélzetre venni, s persze még több bevételt elkönyvelni.

Ezzel az ötlettel szoros összefüggésben áll az a minapi hír, miszerint

újra előkerült az eddig jórészt még csak számítógépes látványterveken és ultrafapados cégek vezéreinek lázálmaiban létező üléskoncepció, amellyel a low-cost légitársaságok drasztikusan csökkenthetnék az üléssorok közti távolságot és még több utast zsúfolhatnának be repülőgépeikbe.

Ugyanis a hetekben Hamburgban megrendezett Aircraft Interiors Expo (AIX) kiállításon mutatta be új, innovatív üléskoncepcióját az olasz Aviointeriors nevű repülőgépüléseket és fedélzeti berendezéseket tervező és gyártó cég - számolt be a hírről az AIRportal.hu.

Maximum

Mint a szaklap megjegyzi, a Skyrider 2.0-t nem is igazán lehet ülésnek nevezni, a low-cost légitársaságok azonban a sortávolság csökkentésével még több utast zsúfolhatnának be egy ugyanakkora repülőgépbe ezekkel az ülőalkalmatosságokkal.

Az Aviointeriors Skyrideren az utasok sokkal inkább lovagláshoz vagy kerékpározáshoz hasonló, félig álló testhelyzetben utaznának, mintsem ülnének.

Ezzel a berendezéssel a jelenleg széles körben alkalmazott 28-32 hüvelyk közötti (71-81cm) sortávolságot akár 23 hüvelykre (58 cm) csökkenthetnék a légitársaságok.

A gyártó közlése szerint az üzemeltetők akár 20%-kal több utast zsúfolhatnának be ugyanarra a helyre, ugyanakkor víziójuk szerint a légitársaságok nem a teljes fedélzetet rendeznék be a sűrű székezéssel, hanem csak néhány sorba helyeznék el a Skyrider ülőalkalmatosságokat.

Az új koncepció számos egyéb buktatója mellett az AIRportal felhívja rá a figyelmet, hogy bár az újítás iránt állítólag hatalmas érdeklődés mutatkozik, de

a közlemény nem tér ki arra, hogy a Skyrider megfelel-e az igen szigorú biztonsági előírásoknak, egy turbulencia, kemény földet érés, vagy baleset esetén a rajta ülők biztonsága ugyanolyan mértékben szavatolt-e, mint a hagyományos üléseken utazóké.

Azért a biztonság is szempont

A mai repülőgépek tejes átszékezése nem is lenne lehetséges, mert a legtöbb low-cost légitársaság már most is a maximális utasszámmal repüli a gépeit.

A repülőgépek fedélzetén szállítható utasok számát elsősorban ugyanis a kijáratok/vészkijáratok kapacitása határozza meg.

Ezek szerint egy Boeing 737-800-as esetében 189 utas (a Ryanair gépeit ennyire székezték be), egy Airbus A320-as esetében 195 (az amerikai szabályok szerint csak 190).

Erre persze elvileg válasz lehetne a vészkijáratok számának, vagy méretének növelése, de valójában ez sem igazán lehet megoldás, mert a repülőgépek előre meghatározott maximális felszállótömegre vannak tanúsítva, azaz ha több az utas (és a poggyász), akkor kevesebb üzemanyagot vehetnének a fedélzetre, mellyel csökkenne a lerepülhető távolság.

Orosz érdeklődés

Az üléseket egyelőre egy légitársaság sem rendelte meg, de ez nem is csoda, hiszen a koncepciót komoly hatósági ellenőrzési és engedélyeztetési folyamatoknak kell alávetni. Az orosz Pobeda low-cost légitársaság viszont jelezte, tervezi, hogy megrendeli az Aviointeriors termékét, ha sikerül megszerezni a hatósági engedélyeket.

"Várhatóan a Skyrider 2.0-val a közeljövőben nem fognak találkozni az utasok, de hosszabb távon a profitjuk maximalizálásán dolgozó low-cost légitársaságoknak elképzelhető, hogy megtetszik a koncepció, ami egyfelől rémálom, másfelől lehetőség lehet a kispénzű utazni vágyóknak" - fogalmaz cikkében a repülésszakmai portál, amely nemrég éppen arról közölt egy összeállítást Szűkülő lábhely: Az eltűnt centiméterek nyomában címmel, hogy hogyan csökkent az üléssorok közötti távolság.

De legalább ezek még ülések voltak...