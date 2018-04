Korrupt politikusok melletti tüntetésen szólalt fel a fideszes képviselő

Szolidaritási demonstrációt tartottak Balmazújvárosban a korrupció miatt elítélt fideszes polgármester és a rendezvénycsarnok-beruházást kivitelező vállalkozó mellett – számol be a Cívishír. A rendezvényen felszólalt Tiba István fideszes képviselő, aki a botrány idején a polgármesteri posztot is betöltötte. Mint arról korábban beszámoltunk, Veres Margit városvezetőt, aki a korrupciós bűncselekmény elkövetésekor a város jegyzője volt, a bíróság jogerősen 5 év szabadságvesztéssel büntette, egyúttal 5 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától és a jogi egyetemi végzettséghez kötődő foglalkozástól is. K. Sándor vállalkozó büntetése 1 év 6 hónap szabadságvesztés és 2 év közügyektől eltiltás lett.

Jogerősen öt év letöltendő börtönre ítélték Balmazújváros Fidesz által támogatott polgármesterét Fórizs Ildikó tájékoztatása szerint az Elek Balázs vezette tanács megváltoztatta az elsőfokú ítéletet: az elsőrendű vádlott szabadságvesztését a próbaidő mellőzésével 5 évre súlyosította a korábbi 2 év helyett, 5 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától és szintén 5 évre a jogi egyetemi végzettséghez kötődő foglalkozástól. K.

Érdekesség, hogy Tiba István akkori polgármestert, országgyűlési képviselőt csak tanúként hallgatták meg az ügyben, holott ő kapta meg K. Sándortól az ominózus 5 millió forintot, valamint egy személygépkocsit. Az 5 millió forintból Veres Margit 450 ezret tarthatott meg. A bíróságon Tiba azt vallotta, kölcsönről van szó, ám képviselői vagyonnyilatkozatában ez az összeg nem szerepelt. A bevallásban a finoman szólva sem elhanyagolható pénzmennyiséget csak 3 évvel későbbi javítása során tüntette fel.

A demonstráción Tiba egyébként maga is elismerte érintettségét (mentelmi joggal a háta mögött könnyű!), mert azt mondta, ő volt az, aki „végigmenedzselte” a rendezvénycsarnok-beruházást. A bíróság viszont ennek kapcsán mondta ki jogerősen a korrupciót.

Az eseményen aláírásokat is gyűjtöttek a korrupt politikusok mellett. A szervezők azt remélik, hogy ha az aláírt íveket eljuttatják a miniszterelnöknek, az érdemben befolyásolhatja a jogerősen kiszabott ítéletet. A gyűjtést a Cívishír szerint két kocsmában, valamint egy gumisnál folytatják.

A képviselő vasárnapi beszédében a felelősséget egyfelől arra a három balmazújvárosi önkormányzati képviselőre hárította, akik a nyomozó hatóságok és a bíróságok előtt a vádlottak számára kedvezőtlenül nyilatkoztak. De álláspontja szerint ugyanilyen hibásak az ügyben ítélkező bírók. Elkeserítőnek nevezte, hogy 2018-ban egy ilyen, az ’50-es évekre emlékeztető koncepciós perben két ártatlan embert elítélnek – támadta meg a bíróságot Tiba. A politikus olvasatában a két vádlottat eszközként használták fel arra, hogy neki ártsanak. „Szemtől szemben nem merték felvállalni, ezért sokkal aljasabb módját választották az én megleckéztetésemnek. Elkeserít, hogy vannak emberek, akik egy bírósági ügyre ráhatással tudnak lenni és vannak bírók, akik ezt hagyják” – fogalmazott. Hozzátette: tudja, hogy kik tették ezt, de nem fog neveket mondani, mert nem tudja bizonyítani – állította.

A korrupció melletti kiálláson egyébként a két bizonyítékról, az ötmillió forint készpénzről, illetve az autóról egy szó sem esett.